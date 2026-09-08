Tenis, emocje i pamięć. XXIV memoriał Bogdana Gajewskiego przeszedł do historii

Memoriał Bogdana Gajewskiego od lat wykracza poza ramy zwykłego turnieju. To wydarzenie z własną historią, tradycją i wyjątkowym klimatem. W tegorocznej, XXIV edycji ponownie nie zabrakło zawodników, którzy na kortach w Stalowej Woli pojawiają się od wielu lat. Są również tacy, którzy uczestniczą w memoriale praktycznie od jego pierwszej odsłony. Gospodarze okazali się w niezwykle gościnni, bo tylko dwójka reprezentantów Stalowej Woli stanęła w tym roku na podium: Ismena Burek - finalistka kategorii Open kobiet oraz Robert Stępień - trzecie miejsce w kategorii 50+.

Tegoroczna rywalizacja została przeprowadzona w siedmiu konkurencjach: Open kobiet, Open mężczyzn, Open Amator mężczyzn, 40+, 50+, 65+ oraz grze podwójnej mężczyzn. Łączna pula nagród wyniosła 15 tysięcy złotych.

Bogdan Gajewski był zawodnikiem, później znakomitym trenerem i wychowawcą, a także działaczem sportowym. Pełnił funkcję dyrektora Zakładowego Klubu Sportowego Stal Stalowa Wola oraz dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli. Zmarł 24 kwietnia 2003 roku. Memoriał jest jednym ze sposobów, w jaki kolejne pokolenia tenisistów i ludzi związanych ze sportem zachowują pamięć o jego działalności.

Sportowa rywalizacja jest oczywiście najważniejszym elementem każdego turnieju, ale w przypadku memoriału Gajewskiego równie istotne pozostają relacje budowane przez lata. Spotkanie na korcie zawodników z różnych generacji, powroty uczestników znających tę imprezę od pierwszych edycji, a także obecność nowych nazwisk sprawiają, że turniej zachowuje swój wyjątkowy charakter.

Organizatorzy podkreślają, że tegoroczna edycja ponownie była możliwa dzięki zaangażowaniu zawodników, sponsorów, partnerów i osób pracujących przy przygotowaniu oraz przeprowadzeniu zawodów. Każdy mecz, każda piłka i każda walka do ostatniego punktu dołożyły swoją cegiełkę do historii XXIV Memoriału Bogdana Gajewskiego.

Za rok – jubileuszowa, 25. edycja. Można więc spodziewać się, że korty MKT Stalowa Wola ponownie zapełnią się tenisistami, a memoriał otrzyma kolejną, wyjątkową kartę w swojej historii.

Wyniki meczów finałowych:

Open Kobiet: Dominika Szczotka (Czarni Rzeszów) - Ismena Burek (MKT Stalowa Wola) 6:2, 6:0.

Open mężczyzn: Hubert Paszkowski (Cracovia Park Tenis) - Mariusz Gosik (Warszawa) 6:1, 6:2.

Open Amator: Michał Słoka (STT SMECZ Skarżysko-Kamienna) - Karol Lisowski (Nawojowa) 6:1, 6:4.

Kategoria 40+: Marcin Piegdoń (Brzozów) - Jarosław Nowosad (Lublin) 6:2, 6:2.

Kategoria 50+: Grzegorz Szczotka (Czarni Rzeszów) - Krzysztof Karwański (Czarni Rzeszów) 3:6, 6:3, 10:1.

Kategoria 65+: Jan Papierz (Return Zamość) - Aleksander Tor (Mielec) 6:2, 6:2.

Gra podwójna mężczyzn: Mariusz Gosik (Warszawa) / Aleksander Michałowski (Advantage Bielsko-Biała) - Alan Jajko (Tenis Kozerki) / Tomasz Wdowiak (Tarnobrzeg) 3:6, 6:2, 12:10.

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