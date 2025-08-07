Miesięcznik E-Wydanie Zareklamuj się
Osiedle Leśna
7 sierpnia 2025

Telefon od „wnuczki” zakończył się stratą 40 tys. zł i biżuterii

Ponad 40 tysięcy złotych, 4 tysiące euro i złotą biżuterię – tyle straciła 72-letnia mieszkanka powiatu niżańskiego, która padła ofiarą oszustwa. Kobieta uwierzyła, że jej wnuczka spowodowała śmiertelny wypadek i potrzebuje pieniędzy na kaucję.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do zdarzenia doszło 6 sierpnia po godzinie 14. Na telefon stacjonarny seniorki zadzwoniła kobieta, która podszywała się pod jej wnuczkę. Przez telefon poinformowała, że miała wypadek, w którym zginęła kobieta w ciąży, a jedynym sposobem na uniknięcie aresztu jest wpłata wysokiej kaucji.

Zaniepokojona i przejęta sytuacją starsza kobieta postępowała zgodnie z instrukcjami oszustki. Spakowała oszczędności i biżuterię do foliowego worka. Po chwili pod jej domem pojawił się mężczyzna, który – według rozmówczyni – miał być policjantem w cywilu i odebrać pieniądze. Seniorka przekazała mu gotówkę oraz kosztowności.

Dopiero później zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa.

Policja apeluje o ostrożność. Funkcjonariusze nigdy nie proszą telefonicznie o pieniądze, nie pośredniczą też w przekazywaniu gotówki czy biżuterii. W przypadku podejrzanych telefonów najlepiej natychmiast przerwać rozmowę i skontaktować się z policją pod numerem 112.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

