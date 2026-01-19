Tęgi łomot Stali w Krakowie. AZS AGH przekroczył setkę

Początek spotkania nie zapowiadał tak jednostronnego widowiska. Przez kilka pierwszych minut Stal dotrzymywała kroku gospodarzom, a w połowie pierwszej kwarty nawet prowadziła 12:11. W drugiej „ćwiartce” AZS AGH szybko przejął pełną kontrolę nad meczem. Seria celnych rzutów „za trzy” w wykonaniu Andruka i Krzystka pozwoliła krakowianom odskoczyć na 27 punktów (44:17). Do przerwy gospodarze prowadzili 50:27 i losy spotkania były w zasadzie rozstrzygnięte.

Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie. AZS AGH kontynuował koncertową grę, a w połowie trzeciej kwarty miejscowi urządzili prawdziwy festiwal rzutów zza łuku. Kolejno trafiali: Dyrda, Leśniak, Krakowiak, Nowak oraz ponownie Leśniak, czym kompletnie rozbili naszą Stal. Po 30 minutach było 77:43.

W końcówce gospodarze nie zwalniali tempa. W przedostatniej minucie meczu Skubiński celnym rzutem przekroczył barierę 100 zdobytych punktów, pieczętując wysokie zwycięstwo „akademików”.

AZS AGH Kraków – Stal Stalowa Wola 104:61 (26:15, 24:12, 27:16, 27:18)

AZS AGH: Szwedo 12 (8 zb.), Nowak 11 (1x3), Leśniak 10, Ziółkowski 8 (9 zb.), Krakowiak 8 (1x3) oraz Andruk 18 (2x3), Skubiński 12, Dyrda 12 (2x3), Krzystek 9 (2x3), Pieniążek 2, Vaschenko 2, Guzik.

STAL: Siemianiuk 18 (2x3), Maciejek 14 (3x3), Łabuda 11 (3x3), Marcin Paterek 3 (1x3), Jadaś 4, Bandyga 4 (11 zb.), Maciej Paterek 4, Kunc 3 (1x3), Krzek 2, Baran 2.

Sędziowali: Wojciech Majcherowicz, Krystian Dolniak.



