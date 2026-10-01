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Stalowa Wola 1 października 2026

Teatrzyki kamishibai w Galerii Karpińskiego. Wystawa prac przedszkolaków

W Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego będzie można zobaczyć wystawę prac przygotowanych przez dzieci z Niepublicznych Przedszkoli „Chatka Misia” i „Dom Misia”. Jej otwarcie zaplanowano na 4 października o godz. 14.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Na wystawie zaprezentowane zostaną teatrzyki kamishibai, czyli zestawy ilustrowanych kart służących do opowiadania historii. Kamishibai wywodzi się z Japonii i łączy opowieść z prezentowanymi kolejno ilustracjami.

Prace przygotowały przedszkolaki, które stworzyły własne ilustracje oraz historie inspirowane znanymi książkami i bohaterami. Wśród nich znalazły się m.in. „Bolek i Lolek”, „Pippi Pończoszanka”, „Mały Książę” i „Kubuś Puchatek”.

Każdy z przygotowanych przez dzieci zestawów składa się z kolejnych ilustracji, które tworzą małe przedstawienie i pozwalają opowiedzieć własną wersję wybranej historii.

Wystawę będzie można oglądać od 4 do 25 października w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego przy ul. Rozwadowskiej 12.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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