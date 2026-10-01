Teatrzyki kamishibai w Galerii Karpińskiego. Wystawa prac przedszkolaków

Na wystawie zaprezentowane zostaną teatrzyki kamishibai, czyli zestawy ilustrowanych kart służących do opowiadania historii. Kamishibai wywodzi się z Japonii i łączy opowieść z prezentowanymi kolejno ilustracjami.

Prace przygotowały przedszkolaki, które stworzyły własne ilustracje oraz historie inspirowane znanymi książkami i bohaterami. Wśród nich znalazły się m.in. „Bolek i Lolek”, „Pippi Pończoszanka”, „Mały Książę” i „Kubuś Puchatek”.

Każdy z przygotowanych przez dzieci zestawów składa się z kolejnych ilustracji, które tworzą małe przedstawienie i pozwalają opowiedzieć własną wersję wybranej historii.

Wystawę będzie można oglądać od 4 do 25 października w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego przy ul. Rozwadowskiej 12.