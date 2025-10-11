Miesięcznik
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Stalowa Wola 11 października 2025

Team z Krakowa Stalą mocny

AZS AGH Kraków będzie kolejnym rywalem Stali Stalowa Wola w koszykarskich rozgrywkach 2 ligi. „Akademicy” mają na koncie dwa zwycięstwa i jedną porażkę. W poprzednim sezonie wygrali w Stalowej Woli 75:61. Mecz odbędzie się w sobotę, 11 października o godz. 18 w hali SiR przy ul. Hutniczej.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Zespół z Krakowa zainaugurował sezon wygraną z Zagłębiem Sosnowiec 90:85, tydzień później przegrał 5 „oczkami” w Bytomiu z Polonią 75:80, a w ostatniej kolejce pokonał wysoko AZS AWF Miners Katowice 117:60.

Najlepszym strzelcem drużyny jest Kacper Nowak (26 lat/189 cm), który legitymuje się średnią 16,3 pkt/mecz. Niewiele niższą średnią punktową notuję dwójka koszykarzy, którzy bardzo dobrze znają halę przy ul. Hutniczej w Stalowej Woli, wychowanek Stali: Michał Szwedo (26 lat/200 cm) oraz wychowanek Cerkamedu Kuźnia Koszykówki, później zawodnik 3-ligowej Stali, Miłosz Ziółkowski (21 lat/204 cm). Szwedo zdobył w trzech meczach 47 pkt (15,7 pkt/mecz), a Ziółkowski 46 (15,3 pkt/mecz). Ten drugi to także bardzo dobry „zbieracz”, ze średnią 103 zbiórek na mecz.

Wkrótce do zespołu z Krakowa dołączy kolejny zawodnik wywodzący się ze Stalowej Woli. To Kacper Kędra, który trenuje z drużyną AZS AGH - być może zasiądzie w meczu ze Stalą na ławce - ale nie jest jeszcze zgłoszony do rozgrywek ligowych.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

