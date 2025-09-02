Tanew wciąż płynie rwącym nurtem

Stal II Stalowa Wola przegrała po raz drugi, tym razem z liderem w Wólce Tanewskiej (fot. Akademia Pilkarska Stal Stalowa Wola)

Pierwszy punkt w rozgrywkach stracili Czarni - beniaminek z Lipy zremisował w domu z… beniaminkiem z Nowej Sarzyny - pierwsze punkty w tym sezonie zaksięgowała jedenastka z Chwałowic, a pierwsze zwycięstwo zanotował San Kłyżów

W meczu otwierającym 4. kolejką, rozegranym już w piątek 27 sierpnia, Sokół Kamień przegrał u siebie z LZS Zdziary, a jedną z bramek dla zwycięzców zdobył były napastnik Sokoła, Artur Łuczak, trafiając celnie z rzutu wolnego.

Wyniki 4. kolejki:

SOKÓŁ KAMIEŃ – LZS ZDZIARY 1:2 (0:0)

Rurak (82) – Łuczak (68), Cieśla (86)

SOKÓŁ: Polit – Perlak (73 Wąsik), Piekut, Bednarz ż, Konefał (73 Marut ż), Rychko (73 Kowalski), Weres, Podstawek, Stępak (73 Różycki), Kvaterniuk, Rurak.

ZDZIARY: Drzymała – Cupak, Jandziński (83 Naslyan), Gnidec, Tofilski, Wojtas (55 Siudak), Urbanik, Sobiło (60 Marchut), Moskal (60 Cieśla), Madej (67 Cichoń), Łuczak.

Sędziował Tomasz Chamera (Stalowa Wola). Żółte kartki: Bednarz, Marut - Jandziński.

TANEW WÓLKA TANEWSKA - STAL II STALOWA WOLA 3:2 (0:2)

0-1 Tereszkiewicz (34), 0-2 Fedejko (36), 1-2 Pieróg (52), 2-2 Góreczny (60), 3-2 Góreczny (78)

TANEW: Wołoszyn - K.Kokoszka, D.Kokoszka, Wójcik, Kowal, Kuczera (90+3 Nalepa), Gumiela, Mścisz (70 Kostyra), Seidler (90 Pacyna), Góreczny, Pieróg.

STAL: Jankiewicz - Sierkowski (68 Drozd), Książek, Fedejko, Żółtek, Sławek, Filist (80 Kominek), Wójs, Paleń (60 Szymecki), Piotrowski, Tereszkiewicz (70 Bolka).

Sędziował Paweł Okleciński (Zdziechowice). Żółte kartki: Wójcik - Książek, Piotrowski.

SPARTA JEŻOWE - OLIMPIA PYSZNICA 1:2 (1-0)

1-0 Bulec (6), 1-1 A.Golik (69-rzut karny), 1-2 Mścisz (90+1)

SPARTA: Kolano - Kusy, Bulec, Romański, Gilar, Wieczerzak, Misiak (65 Furtak), Szewczyk, Wojtanowicz, Sabat, Gnacek (85 Kruk).

OLIMPIA: Siudak - Dybka, Urbanik (46 Samulak, 82 Serwacki), Błażejowicz, Mróz, A.Golik (90+3 Dworak), Młynarczyk, Kwiatkowski, M.Golik (60 Kuźniar), Mścisz, Bajgierowicz.

Sędziował Marek Witoń (Tarnobrzeg). Żółte kartki: Kolano, Wieczerzak, Sabat - Kwiatkowski, Kuźniar, Wierzbicki, A.Golik.

CZARNI LIPA - UNIA NOWA SARZYNA 1:1 (1:1)

1-0 Mach (9), 1-1 Nicpoń (30)

CZARNI: Biało - Wojtusik, Misiak, Mach, Kapusta, A.Chamera, Konrad Chamera (85 Skrzypek), Dąbek (72 Chmiel), Tatar (90 Kuziora), Górniak (79 Kozieł), Karol Chamera (86 Górniak).

UNIA: Sarzyński - Śliwa, Kostyra, Gnatek, Dec, Kucz, Neverov, Nicpoń, Madej (90 Łyko), Wilkos, Leja.

Sędziował Maciej Lipski. Żółte kartki: Misiak - Madej, Śliwa.

LKS BRZYSKA WOLA - JEZIORAK CHWAŁOWICE 1:4 (0:0)

0-1 Suszek (10), 0-2 Kurkiewicz (52), 0-3 Kacper Wydra (57), 1-3 Socha (68-rzut karny), 1-4 Kacper Wydra (90+1)

LKS: Kurka - Wrona, Kyć, P.Masełek, Wróbel (68 Liber), M.Masełek (62 M.Staroń), Kotulski (50 Wawrzak), Gacl (57 D.Staroń), Bzdoń, Socha, Leniart.

JEZIORAK: Osiński - Oźga (89 Nowiński), Suszek, Oskroba, Kamil Wydra (89' M.Polit), Maj, Skwara, Oczkowski, Ścipień (85 A.Polit), Kacper Wydra, Kurkiewicz (85 Kamiński).

Sędziował Tomasz Wilk (Nowa Dęba). Żółta kartka Oskroba.

W pozostałych meczach 4. kolejki:

Stal Nowa Dęba – Pogoń Leżajsk 1:3 (1:1) Czyrny (26-karny) – Maliarenko (38-karny), Siara (67), Miazga (82), San Kłyżów – Siarka II Tarnobrzeg 4:2 (3:1) , Pyz (27, 37), Samołyk (10), Bąk (50-karny) – Stawiński (13), Dębciuch (68), pauzował Słowianin Grębów.

Tabela za www.regiowyniki.pl