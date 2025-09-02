Miesięcznik
Tanew wciąż płynie rwącym nurtem

Liga okręgowa. Czwarte zwycięstwo odnieśli piłkarze Tanwi Wólka Tanewska. Tym razem drużyna trenera Daniela Kijaka zaskoczyła na swoim stadionie rezerwy „Stalówki”, mimo że do przerwy przegrywała 0:2. Tanew z kompletem punktów umiejscowiła się na szczycie ligowej tabeli.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Stal II Stalowa Wola przegrała po raz drugi, tym razem z liderem w Wólce Tanewskiej (fot. Akademia Pilkarska Stal Stalowa Wola)

Pierwszy punkt w rozgrywkach stracili Czarni - beniaminek z Lipy zremisował w domu z… beniaminkiem z Nowej Sarzyny - pierwsze punkty w tym sezonie zaksięgowała jedenastka z Chwałowic, a pierwsze zwycięstwo zanotował San Kłyżów

W meczu otwierającym 4. kolejką, rozegranym już w piątek 27 sierpnia, Sokół Kamień przegrał u siebie z LZS Zdziary, a jedną z bramek dla zwycięzców zdobył były napastnik Sokoła, Artur Łuczak, trafiając celnie z rzutu wolnego.

Wyniki 4. kolejki:

SOKÓŁ KAMIEŃ – LZS ZDZIARY 1:2 (0:0)

Rurak (82) – Łuczak (68), Cieśla (86)

SOKÓŁ: Polit – Perlak (73 Wąsik), Piekut, Bednarz ż, Konefał (73 Marut ż), Rychko (73 Kowalski), Weres, Podstawek, Stępak (73 Różycki), Kvaterniuk, Rurak.

ZDZIARY: Drzymała Cupak, Jandziński (83 Naslyan), Gnidec, Tofilski, Wojtas (55 Siudak), Urbanik, Sobiło (60 Marchut), Moskal (60 Cieśla), Madej (67 Cichoń), Łuczak.

Sędziował Tomasz Chamera (Stalowa Wola). Żółte kartki: Bednarz, Marut - Jandziński.

TANEW WÓLKA TANEWSKA - STAL II STALOWA WOLA 3:2 (0:2)

0-1 Tereszkiewicz (34), 0-2 Fedejko (36), 1-2 Pieróg (52), 2-2 Góreczny (60), 3-2 Góreczny (78)

TANEW: Wołoszyn - K.Kokoszka, D.Kokoszka, Wójcik, Kowal, Kuczera (90+3 Nalepa), Gumiela, Mścisz (70 Kostyra), Seidler (90 Pacyna), Góreczny, Pieróg.

STAL: Jankiewicz - Sierkowski (68 Drozd), Książek, Fedejko, Żółtek, Sławek, Filist (80 Kominek), Wójs, Paleń (60 Szymecki), Piotrowski, Tereszkiewicz (70 Bolka).

Sędziował Paweł Okleciński (Zdziechowice). Żółte kartki: Wójcik - Książek, Piotrowski.

SPARTA JEŻOWE - OLIMPIA PYSZNICA 1:2 (1-0)

1-0 Bulec (6), 1-1 A.Golik (69-rzut karny), 1-2 Mścisz (90+1)

SPARTA: Kolano - Kusy, Bulec, Romański, Gilar, Wieczerzak, Misiak (65 Furtak), Szewczyk, Wojtanowicz, Sabat, Gnacek (85 Kruk).

OLIMPIA: Siudak - Dybka, Urbanik (46 Samulak, 82 Serwacki), Błażejowicz, Mróz, A.Golik (90+3 Dworak), Młynarczyk, Kwiatkowski, M.Golik (60 Kuźniar), Mścisz, Bajgierowicz.

Sędziował Marek Witoń (Tarnobrzeg). Żółte kartki: Kolano, Wieczerzak, Sabat - Kwiatkowski, Kuźniar, Wierzbicki, A.Golik.

CZARNI LIPA - UNIA NOWA SARZYNA 1:1 (1:1)

1-0 Mach (9), 1-1 Nicpoń (30)

CZARNI: Biało - Wojtusik, Misiak, Mach, Kapusta, A.Chamera, Konrad Chamera (85 Skrzypek), Dąbek (72 Chmiel), Tatar (90 Kuziora), Górniak (79 Kozieł), Karol Chamera (86 Górniak).

UNIA: Sarzyński - Śliwa, Kostyra, Gnatek, Dec, Kucz, Neverov, Nicpoń, Madej (90 Łyko), Wilkos, Leja.

Sędziował Maciej Lipski. Żółte kartki: Misiak - Madej, Śliwa.

LKS BRZYSKA WOLA - JEZIORAK CHWAŁOWICE 1:4 (0:0)

0-1 Suszek (10), 0-2 Kurkiewicz (52), 0-3 Kacper Wydra (57), 1-3 Socha (68-rzut karny), 1-4 Kacper Wydra (90+1)

LKS: Kurka - Wrona, Kyć, P.Masełek, Wróbel (68 Liber), M.Masełek (62 M.Staroń), Kotulski (50 Wawrzak), Gacl (57 D.Staroń), Bzdoń, Socha, Leniart.

JEZIORAK: Osiński - Oźga (89 Nowiński), Suszek, Oskroba, Kamil Wydra (89' M.Polit), Maj, Skwara, Oczkowski, Ścipień (85 A.Polit), Kacper Wydra, Kurkiewicz (85 Kamiński).

Sędziował Tomasz Wilk (Nowa Dęba). Żółta kartka Oskroba.

W pozostałych meczach 4. kolejki:

Stal Nowa Dęba – Pogoń Leżajsk 1:3 (1:1) Czyrny (26-karny) Maliarenko (38-karny), Siara (67), Miazga (82), San Kłyżów – Siarka II Tarnobrzeg 4:2 (3:1) , Pyz (27, 37), Samołyk (10), Bąk (50-karny) – Stawiński (13), Dębciuch (68), pauzował Słowianin Grębów.

Tabela za www.regiowyniki.pl

