Tanew i Czarni płyną wartkim nurtem. Sokół strącony w Stalowej Woli

Na zdjęciu Adrian Piotrowski ze Stali Stalowa Wola, który dwa gole strzelone Sokołowi Kamień zadedykował rodzinie (Fot. Akademia Piłkarska Stal Stalowa Wola)

Przez blisko godzinę gry utrzymywał się w Stalowej Woli bezbramkowy remis. Po stracie pierwszej bramki, gościom podcięło skrzydła i Stal strzeliła trzy kolejne gole.

Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie LZS Zdziary - Słowianin Grębów. Znów strzelecki kunszt zademonstrował Artur Łuczak, który zdobył trzy bramki i ma ich na swoim koncie już 6 „sztuk”.

Trwa znakomita passa beniaminka z Lipy. Jedenastka trenera Adriana Chamery odniosła trzecie z rzędu zwycięstwo, tym razem na wyjeździe. Autorami obydwu goli dla Czarnych byli panowie Karolowie: Tatar i Chamera. Honorową bramkę dla Jezioraka zdobył Kacper Wydra. Były piłkarz Stali Stalowa Wola, z której, przypomnijmy, „wypłynął” do Akademii Piłkarskiej Wisły Kraków i odgrywał w niej wiodącą rolę w rozgrywkach juniorskich, występował ostatnio w czwartoligowym Alicie Ożarów a początkiem sierpnia postanowił wrócić do macierzy i wzmocnić zespół Jezioraka.

Drugą, obok Czarnych drużyną z kompletem punktów jest Tanew Wólka Tanewska, która w ubiegłym sezonie została… zdegradowana do klasy A. Nie „spłynęła” w dół, ponieważ rezygnację z występów w rozgrywkach ligowych złożył San Wrzawy. Tanew uratowała się i płynie wartkim nurtem!

Wyniki 3. kolejki:

UNIA NOWA SARZYNA - TANEW WÓLKA TANEWSKA 0:2 (0:2)

Wójcik (16), Góreczny (26)

JEZIORAK CHWAŁOWICE - CZARNI LIPA 1:2 (0:1)

Wydra (60) - Tatar (10), Karol Chamera (66)

POGOŃ LEŻAJSK - SPARTA JEŻOWE 2:0 (1:0)

Siara (12), Maliarenko (66)

LZS ZDZIARY - SŁOWIANIN GRĘBÓW 4:0 (1:0)

Łuczak (26, 56, 73), Cieśla (70)

OLIMPIA PYSZNICA - SIARKA II 1:4 (1:1)

M.Golik (8) - Stawiński (7), Witek (64), Piętowski (85), Dębciuch (90)

STAL II STALOWA WOLA - SOKÓŁ KAMIEŃ 4:0 (0:0)

Piotrowski (58, 63), Wójs (78), Filist (89)

LKS BRZYSKA WOLA - SAN KŁYŻÓW 0:0

pauzowała STAL NOWA DĘBA

