Księżniczki
5.0 / 5
Stalowa Wola Zaklików Ulanów Jeżowe Radomyśl nad Sanem Pysznica Jarocin 25 sierpnia 2025

Tanew i Czarni płyną wartkim nurtem. Sokół strącony w Stalowej Woli

W 3. kolejce stalowowolskiej „okręgówki” wszystko przebiegało zgodnie z planem. Niespodzianek nie było, no może z jednym wyjątkiem. Chodzi o rozmiary zwycięstwa rezerw „Stalówki” nad Sokołem Kamień, który do Stalowej Woli przyjechał po dwóch wysokich wygranych, w których zdobył łącznie 13 bramek. Tym razem to bramkarz Sokoła wyciągał piłkę ze swojej „sieci”. I to cztery razy.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Na zdjęciu Adrian Piotrowski ze Stali Stalowa Wola, który dwa gole strzelone Sokołowi Kamień zadedykował rodzinie (Fot. Akademia Piłkarska Stal Stalowa Wola)

Przez blisko godzinę gry utrzymywał się w Stalowej Woli bezbramkowy remis. Po stracie pierwszej bramki, gościom podcięło skrzydła i Stal strzeliła trzy kolejne gole.
Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie LZS Zdziary - Słowianin Grębów. Znów strzelecki kunszt zademonstrował Artur Łuczak, który zdobył trzy bramki i ma ich na swoim koncie już 6 „sztuk”.
Trwa znakomita passa beniaminka z Lipy. Jedenastka trenera Adriana Chamery odniosła trzecie z rzędu zwycięstwo, tym razem na wyjeździe. Autorami obydwu goli dla Czarnych byli panowie Karolowie: Tatar i Chamera. Honorową bramkę dla Jezioraka zdobył Kacper Wydra. Były piłkarz Stali Stalowa Wola, z której, przypomnijmy, „wypłynął” do Akademii Piłkarskiej Wisły Kraków i odgrywał w niej wiodącą rolę w rozgrywkach juniorskich, występował ostatnio w czwartoligowym Alicie Ożarów a początkiem sierpnia postanowił wrócić do macierzy i wzmocnić zespół Jezioraka.
Drugą, obok Czarnych drużyną z kompletem punktów jest Tanew Wólka Tanewska, która w ubiegłym sezonie została… zdegradowana do klasy A. Nie „spłynęła” w dół, ponieważ rezygnację z występów w rozgrywkach ligowych złożył San Wrzawy. Tanew uratowała się i płynie wartkim nurtem!

Wyniki 3. kolejki:
UNIA NOWA SARZYNA - TANEW WÓLKA TANEWSKA 0:2 (0:2)
Wójcik (16), Góreczny (26)
JEZIORAK CHWAŁOWICE - CZARNI LIPA 1:2 (0:1)
Wydra (60) - Tatar (10), Karol Chamera (66)
POGOŃ LEŻAJSK - SPARTA JEŻOWE 2:0 (1:0)
Siara (12), Maliarenko (66)
LZS ZDZIARY - SŁOWIANIN GRĘBÓW 4:0 (1:0)
Łuczak (26, 56, 73), Cieśla (70)
OLIMPIA PYSZNICA - SIARKA II 1:4 (1:1)
M.Golik (8) - Stawiński (7), Witek (64), Piętowski (85), Dębciuch (90)
STAL II STALOWA WOLA - SOKÓŁ KAMIEŃ 4:0 (0:0)
Piotrowski (58, 63), Wójs (78), Filist (89)
LKS BRZYSKA WOLA - SAN KŁYŻÓW 0:0
pauzowała STAL NOWA DĘBA

Tabela za www.regiowyniki.pl

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Aktualna ocena:  5.0

Komentarze

Brak komentarzy

