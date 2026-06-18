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Stalowa Wola 19 czerwca 2026

Taneczne rozpoczęcie wakacji w Stalowej Woli. Plenerowa potańcówka 26 czerwca

Muzyka, taniec i letnia atmosfera pod gołym niebem - tak zapowiada się pierwsza w tym roku plenerowa potańcówka, która odbędzie się 26 czerwca na Błoniach Nadsańskich w Stalowej Woli.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 18 i potrwa do północy. Organizatorzy przygotowali wieczór pełen tanecznych przebojów i dobrej zabawy w letnim klimacie. O oprawę muzyczną zadba DJ Sławek, który zagra największe hity zachęcające do wyjścia na parkiet.

Potańcówka będzie doskonałą okazją do spotkania ze znajomymi, rodzinnego spędzenia czasu oraz wspólnego rozpoczęcia wakacyjnego sezonu. Organizatorzy zachęcają do udziału mieszkańców w każdym wieku - zarówno miłośników tańca, jak i tych, którzy po prostu chcą miło spędzić czerwcowy wieczór.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Organizację imprezy sfinansowano ze środków Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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