Talent Roku 2025 – pięć młodych sportowych pereł Stalowej Woli. Poznaj nominowanych!

⭐ NOMINOWANI DO TYTUŁU TALENT ROKU 2025

1. Hubert Barański (modelarstwo samolotowe, RC Pany & Modelarnia Stalowa Wola)

Mistrz precyzji i techniki. W 2025 roku zdobył tytuł mistrza Polski Juniorów Młodszych w klasie F3J/m, imponując dojrzałością i znakomitą kontrolą lotu swoich modeli. Trenujący pod okiem Kamila Koszyczka Hubert należy do najbardziej obiecujących młodych modelarzy w kraju.

📩 SMS na numer 73480 o treści: TYP.TA.1 (koszt 3,69 zł)

2. Magdalena Bednarz (lekkoatletyka, KKL Stal)

Dynamicznie rozwijająca się młoda miotaczka. W 2025 roku zajęła 5. miejsce Mistrzostw Polski U-16 (Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego) w rzucie młotem. Zawodniczka trenera Jacka Łypa, wyróżniająca się siłą, techniką i regularnym progresem.

📩 SMS: 73480, treść: TYP.TA.2 (koszt 3,69 zł)

3. Lena Grzybowska (lekkoatletyka, KKL Stal)

Wszechstronna biegaczka, która w 2025 roku została wicemistrzynią Makroregionu na 600 metrów oraz w biegach przełajowych. Do tego zajęła 7. miejsce w Mistrzostwach Polski U-16 na 600 m — jednej z najbardziej wymagających konkurencji młodzieżowych. Trenuje u Stanisława Anioła.

📩 SMS: 73480, treść: TYP.TA.3 (koszt 3,69 zł)

4. Karolina Kaniewska (lekkoatletyka, KKL Stal)

Utalentowana lekkoatletka o rosnących osiągnięciach. W 2025 roku zdobyła brązowy medal Mistrzostw Polski U-16 (Mały Memoriał Kusocińskiego), potwierdzając, że świetnie radzi sobie z presją i rywalizacją na najwyższym poziomie. Podopieczna Pawła Drapały, konsekwentnie pracująca nad techniką i siłą.

📩 SMS: 73480, treść: TYP.TA.4 (koszt 3,69 zł)

5. Katarzyna Mierzwa (siatkówka, Vega SiR Stalowa Wola)

Jedna z najzdolniejszych młodych siatkarek w regionie. Dwukrotna ćwierćfinalistka Mistrzostw Polski w siatkówce halowej oraz dwukrotna półfinalistka Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej. Reprezentantka Kadry Wojewódzkiej i finalistka Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W sezonie 2025 była ważnym punktem drużyn Vegi, imponując pewnym przyjęciem i skutecznym atakiem.

📩 SMS: 73480, treść: TYP.TA.5 (koszt 3,69 zł)

🟧 Jak głosować?

SMS pod nr: 73480

– koszt: 3 zł + VAT (3,69 zł)

– każdy SMS = 1 punkt

– wysyłaj dowolną liczbę SMS-ów

Kupony:

– dostępne w grudniowym i styczniowym numerze miesięcznika „Sztafeta”

– należy dostarczyć je do redakcji przy Al. Jana Pawła II 25A/1010

– punktacja: 1. miejsce – 3 pkt, 2. miejsce – 2 pkt, 3. miejsce – 1 pkt

Terminy

– Głosowanie trwa: od 8 grudnia 2025 do 15 stycznia 2026 (do północy)

– Ogłoszenie wyników: 24 stycznia 2026 r.