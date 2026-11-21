Pojedynek odbył się 20 listopada 2026 roku podczas 14. kolejki Polskiej Ligi Boksu. W kategorii do 70 kg Patryk Zarębski, reprezentujący RTX Golden Team Nowy Sącz zmierzył się z jednym z najbardziej utytułowanych polskich pięściarzy, Damianem Durkaczem z BKS Concordia Knurów.

Przed walką komentator przewidywał, że pojedynek zakończy się przed czasem, jak wiele wcześniejszych starć Durkacza. 19-letni zawodnik Stali Stalowa Wola Boxing Team szybko jednak pokazał, że nie zamierza oddać ringu bez walki. W pierwszej rundzie odważnie atakował, a jeden z sędziów punktowych przyznał mu nawet zwycięstwo w tej pierwszej odsłonie.

W kolejnych rundach Damian Durkacz przyspieszył i wykorzystał swoje ogromne doświadczenie, trafiając m.in. mocnymi ciosami podbródkowymi. Ale Patryk Zarębski ani myślał się cofać! Przyjmował uderzenia, ale też odpowiadał własnymi akcjami, nieustannie szedł do przodu i z odwagą podejmował walkę z utytułowanym mistrzem. Nie przestraszył go ani dorobek rywala, ani jego przewaga doświadczenia, ani ogromne umiejętności. Do ostatniego gongu stalowowolanin pokazywał charakter, wolę walki i sportową zadziorność.

Jednogłośne zwycięstwo przypadło Durkaczowi, inaczej być nie mogło, ale po walce wydarzyło się coś, co najlepiej pokazuje, jak wysoko ocenił postawę młodego pięściarza Stali Stalowa Wola Boxing Team. Mistrz podziękował Patrykowi, pogratulował mu pojedynku i uniósł jego rękę w górę, oddając mu szacunek za odwagę i podjęcie tak trudnego wyzwania.

To nie był zwykły gest kurtuazji. To było uznanie ze strony zawodnika, który na ringach widział już niemal wszystko. 19-letni Patryk Zarębski nie pokonał mistrza na punkty, ale pokazał, że nie pęka przed największymi nazwiskami polskiego boksu. Bo przecież takimi właśnie walkami, z najlepszymi, buduje się charakter, doświadczenie i przyszłość. Przypomnijmy, że dwa tygodnie wcześniej Patryk Zarębski w swoim debiucie w PLB stoczył równie pasjonująca walkę - która rozgrzała widownię i za którą otrzymał gromkie brawa i wiele pochwał - z innym utytułowanym pięsciarzem Aleksandrem Bereżewskim („Polish Psycho”) z Pomorzanina Toruń.

Mecz BKS Concordia Knurów - RTX Golden Team Nowy Sącz zakończył się zwyciestwem gospodarzy 10:8. Było to siodme zwycięstwo klubu z Knurowa w PLB, które przybliża go do strefy medalowej. Na czele tabeli WKB Rushh Kielce (13 zwycięstw - 1 porażka).