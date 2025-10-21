Tak się pieknie gra! Z kompletem zwycięstw i bez straty seta

Bądź na bieżąco z rozgrywkami w młodzieżowych ligach na Podkarpaciu: www.podkarpackasiatkowka.pl, Vega SiR Stalowa Wola, UKS Zaleszany,

Młodziczki

Vega III - Vega II 0:2 (10:25, 13:25)

Vega II - Vega I 0:2 (8:25, 14:25)

Vega II - Vega I 0:2 (8:25, 6:25)

APS Igloopol II Dębica - Vega III 0:2 (10:25, 13:25)

APS Igloopol I - Vega III 0:2 (20:25, 6:25)

APS Igloopol I - Vega II 0:2 (11:25, 17:25)

APS Igloopol II - Vega II 0:2 (14:25, 7:25)

Sparta I Rzeszów - Vega I 0:2 (21:25, 20:25)

Sparta II - Vega I 0:2 (14:25, 6:25)

Vega II - Sparta II 2:0 (25:8, 25:13)

Vega II - Sparta II 2:0 (25:10, 25:9)

Vega III - Sparta I 2:0 (27:25, 25:21)

Vega II - Sparta I 0:2 (14:25, 19:25),

AOZ Volley I Rzeszów - Vega I 0:2 (11:25, 7:25)

AOZ Volley II - Vega I 0:2 (5:25, 5:25)

Juniorki młodsze

AOZ Volley Rzeszów - Vega Stalowa Wola 0:2 (13:25, 18:25)

SST Lubcza Racławówka - Vega 0:2 (5:25, 12:25)

Vega - MKS V LO Developres II Rzeszów 2:0 (25:18, 25:17)

Vega - MKS V LO Developres I 2:0 (25:18, 25:14)

UKS 15 I Przemyśl - Vega 0:2 (16:25, 19:25)

UKS 15 II - Vega 0:2 (7:25, 9:25)

Paradiso Łańcut - Orkan Nisko 2:0 (25:9, 25:13)

Orkan - Stal Mielec 0:2 (22:25, 8:25)

Marba Sędziszów Młp. - Orkan 2:1 (25:17, 27:29, 16:14)

Marba II - Orkan 2:0 (25:10, 25:23)

Orkan - APS Igloopol I 0:2 (20:25, 9:25)

Orkan - APS Igloopol II 2:1 (15:25, 25:19, 15:9)

Juniorki

Stal Mielec - Vega/UKS Zaleszany 0:3 (8:25, 11:25, 18:25)

MKS V LO Developres - Vega 0:3 (21:25, 19:25, 24:26)