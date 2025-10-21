Miesięcznik
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Osiedle Leśna
Juniorki Vegi/UKS Zaleszany mają już na rozkładzie zespoły Stali Mielec i Developresu Rzeszów (Fot. VEGA MOSiR Stalowa Wola)
Stalowa Wola 21 października 2025

Tak się pieknie gra! Z kompletem zwycięstw i bez straty seta

Znakomicie rozpoczęły rozgrywki w młodzieżowych podkarpackich ligach siatkarskich zespoły Vegi SiR Stalowa Wola i UKS Zaleszany. Z kompletem zwycięstw, bez straty seta i na pierwszych miejscach w tabelach są juniorki, juniorki młodsze i pierwsza drużyna młodziczek! W kategorii juniorek młodszych dociera się młodziutki zespół Orkana Nisko.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Bądź na bieżąco z rozgrywkami w młodzieżowych ligach na Podkarpaciu: www.podkarpackasiatkowka.pl, Vega SiR Stalowa Wola, UKS Zaleszany,  

Młodziczki
Vega III - Vega II 0:2 (10:25, 13:25)
Vega II - Vega I 0:2 (8:25, 14:25)
Vega II - Vega I 0:2 (8:25, 6:25)

APS Igloopol II Dębica - Vega III 0:2 (10:25, 13:25)
APS Igloopol I - Vega III 0:2 (20:25, 6:25)
APS Igloopol I - Vega II 0:2 (11:25, 17:25)
APS Igloopol II - Vega II 0:2 (14:25, 7:25)

Sparta I Rzeszów - Vega I 0:2 (21:25, 20:25)
Sparta II - Vega I 0:2 (14:25, 6:25)
Vega II - Sparta II 2:0 (25:8, 25:13)
Vega II - Sparta II 2:0 (25:10, 25:9)
Vega III - Sparta I 2:0 (27:25, 25:21)
Vega II - Sparta I 0:2 (14:25, 19:25),

AOZ Volley I Rzeszów - Vega I 0:2 (11:25, 7:25)
AOZ Volley II - Vega I 0:2 (5:25, 5:25)

Juniorki młodsze
AOZ Volley Rzeszów - Vega Stalowa Wola 0:2 (13:25, 18:25)
SST Lubcza Racławówka - Vega 0:2 (5:25, 12:25)
Vega - MKS V LO Developres II Rzeszów 2:0 (25:18, 25:17)
Vega - MKS V LO Developres I 2:0 (25:18, 25:14)
UKS 15 I Przemyśl - Vega 0:2 (16:25, 19:25)
UKS 15 II - Vega 0:2 (7:25, 9:25)

Paradiso Łańcut - Orkan Nisko 2:0 (25:9, 25:13)
Orkan - Stal Mielec 0:2 (22:25, 8:25)
Marba Sędziszów Młp. - Orkan 2:1 (25:17, 27:29, 16:14)
Marba II - Orkan 2:0 (25:10, 25:23)
Orkan - APS Igloopol I 0:2 (20:25, 9:25)
Orkan - APS Igloopol II 2:1 (15:25, 25:19, 15:9)

Juniorki
Stal Mielec - Vega/UKS Zaleszany 0:3 (8:25, 11:25, 18:25)
MKS V LO Developres - Vega 0:3 (21:25, 19:25, 24:26)

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

