Tak bawili się na Przędzelskich Kaszakach

Impreza rozpoczęła się o godz. 16 tradycyjnym korowodem, który oficjalnie otworzył tegoroczną edycję pikniku. Na uczestników czekał program pełen atrakcji - zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych.

Jednym z ważniejszych punktów wydarzenia był Konkurs Kół Gospodyń Wiejskich. Nie zabrakło również sportowych emocji podczas rywalizacji o Puchar Sołtysa. Wieczorem przyszedł czas na wspólną zabawę taneczną oraz wybór Króla i Królowej Potańcówki o Puchar Radnej. Za muzykę i oprawę taneczną odpowiadał DJ Daro.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska przygotowane przez lokalne Koła Gospodyń Wiejskich. KGW Przędzelanki, KGW Nowa Wieś i KGW Wolina serwowały regionalne potrawy, wśród których nie mogło zabraknąć tytułowych kaszaków – tradycyjnych pierogów z kaszą jaglaną na mleku z masłem.

Na najmłodszych czekały bezpłatne dmuchańce i animacje. Była też wata cukrowa oraz popcorn, więc dzieci z pewnością nie mogły narzekać na brak atrakcji.

Podczas pikniku prowadzona była również zbiórka charytatywna na rzecz Kacpra Koszałki z Przędzela, który choruje na dystrofię mięśniową Duchenne'a. Uczestnicy wydarzenia mogli więc nie tylko dobrze się bawić, ale także wesprzeć potrzebującą rodzinę.