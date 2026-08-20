Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
SanBank - rekrutacja
0.0 / 5
Rudnik nad Sanem 20 sierpnia 2026

Tak bawili się na Przędzelskich Kaszakach

W sobotę, 15 sierpnia, stadion LZS Przędzel zamienił się w miejsce rodzinnej zabawy. Wszystko za sprawą kolejnej edycji Pikniku Rodzinnego „Przędzelskie Kaszaki”, który zgromadził mieszkańców Przędzela, okolicznych miejscowości oraz zaproszonych gości.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Impreza rozpoczęła się o godz. 16 tradycyjnym korowodem, który oficjalnie otworzył tegoroczną edycję pikniku. Na uczestników czekał program pełen atrakcji - zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych.

Jednym z ważniejszych punktów wydarzenia był Konkurs Kół Gospodyń Wiejskich. Nie zabrakło również sportowych emocji podczas rywalizacji o Puchar Sołtysa. Wieczorem przyszedł czas na wspólną zabawę taneczną oraz wybór Króla i Królowej Potańcówki o Puchar Radnej. Za muzykę i oprawę taneczną odpowiadał DJ Daro.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska przygotowane przez lokalne Koła Gospodyń Wiejskich. KGW Przędzelanki, KGW Nowa Wieś i KGW Wolina serwowały regionalne potrawy, wśród których nie mogło zabraknąć tytułowych kaszaków – tradycyjnych pierogów z kaszą jaglaną na mleku z masłem.

Na najmłodszych czekały bezpłatne dmuchańce i animacje. Była też wata cukrowa oraz popcorn, więc dzieci z pewnością nie mogły narzekać na brak atrakcji.

Podczas pikniku prowadzona była również zbiórka charytatywna na rzecz Kacpra Koszałki z Przędzela, który choruje na dystrofię mięśniową Duchenne'a. Uczestnicy wydarzenia mogli więc nie tylko dobrze się bawić, ale także wesprzeć potrzebującą rodzinę.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Weekend dla zdrowia i Spartakiada Stowarzyszeń
Stalowa Wola
Weekend dla zdrowia i Spartakiada Stowarzyszeń
Narodowe czytanie w Jarocinie. Trwają zapisy
Jarocin
Narodowe czytanie w Jarocinie. Trwają zapisy
Aloha! Sudolanie - rodzinny piknik Sołectwa Sudoły
Pysznica
Aloha! Sudolanie - rodzinny piknik Sołectwa Sudoły
Grzyby Harasiuki 2026. We wrześniu duża impreza w gminie
Harasiuki
Grzyby Harasiuki 2026. We wrześniu duża impreza w gminie
Plac zabaw przy Orzeszkowej w remoncie
Stalowa Wola
Plac zabaw przy Orzeszkowej w remoncie
16-latek uszkodził betonowe donice
Stalowa Wola
16-latek uszkodził betonowe donice
Dożynki Gminy Jeżowe. Święto plonów i lasowiackiej tradycji
Jeżowe
Dożynki Gminy Jeżowe. Święto plonów i lasowiackiej tradycji
Wojciech Widłak w Stalowej Woli. Będzie spotkanie dla najmłodszych czytelników
Stalowa Wola
Wojciech Widłak w Stalowej Woli. Będzie spotkanie dla najmłodszych czytelników
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu