Tajemnice Złotego Pociągu i Kryształowej Komnaty

Wydarzenie odbędzie się 22 października o godz. 17 w sali bankietowej Biblioteki Głównej przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 10.

Krzysztof Piersa, znany z działalności jako terapeuta uzależnień od nowych technologii i ekspert od cyberzagrożeń, tym razem zabierze czytelników w świat literackich intryg i niewyjaśnionych zagadek. Autor zaprezentuje swoje dwie bestsellerowe powieści - „Gustloff. Tajemnica bursztynowej komnaty” oraz „Riese. Tajemnica Gór Sowich” - które łączą historyczne fakty z fikcją kryminalną i teoriami spiskowymi.

W pierwszej z nich, „Gustloff”, fabuła prowadzi przez Bałtyk tropem utraconej Bursztynowej Komnaty, splatając wojenne losy, rodzinne tajemnice i legendy o skarbach III Rzeszy. Natomiast „Riese” przenosi czytelnika w głąb podziemi Gór Sowich, gdzie wśród tuneli i zapomnianych korytarzy mogą kryć się sekrety Złotego Pociągu i mroczne praktyki nazistów.

Podczas spotkania autor zdradzi kulisy powstawania obu książek, opowie o swojej fascynacji niewyjaśnionymi zagadkami XX wieku oraz o tym, jak łączy literaturę przygodową z elementami historii i thrillera.

Na uczestników wydarzenia czeka również możliwość zakupu książek w kolekcjonerskiej edycji z barwionymi brzegami w promocyjnej cenie 35 zł oraz zdobycia autografu i dedykacji autora.