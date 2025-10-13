Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 13 października 2025

Marek Karbarz – legenda siatkówki uhonorowany w Stalowej Woli

W Dniu Edukacji Narodowej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Markowi Karbarzowi – mistrzowi świata i mistrzowi olimpijskiemu, który właśnie w tej szkole stawiał pierwsze kroki w drodze do wielkiej sportowej kariery.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Na tablicy umieszczono napis:
„Marek Karbarz – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli w latach 1964–1968, siatkarz, trener, działacz sportowy, mistrz świata (Meksyk 1974), mistrz olimpijski (Montreal 1976). Z dumą i wdzięcznością za sportowy kunszt, pasję i inspirację dla kolejnych pokoleń.”
Pod dedykacją widnieje cytat słynnego trenera futbolu amerykańskiego i dyrektora National Football League, Vince’a Lombardiego:
„Zwycięstwo to nie wszystko, ale dążenie do zwycięstwa – tak.”

Inicjatywa upamiętnienia znakomitego sportowca wyszła w lipcu tego roku od radnych miejskich: Janiny Proszowskiej i Adama Krotoszyńskiego. Pomysł zyskał poparcie całej Rady Miejskiej, a koszt wykonania tablicy nie obciążył budżetu miasta – każdy z radnych zadeklarował dobrowolną wpłatę.
Uroczyste odsłonięcie tablicy odbyło się z udziałem samego Marka Karbarza. Legendarny siatkarz przyjechał do rodzinnego miasta wraz z żoną Michaliną i w towarzystwie pomysłodawców odsłonił tablicę w hali sportowej swojej dawnej szkoły.

Podczas uroczystości prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny, uhonorował Marka Karbarza tytułem Ambasadora Stalowej Woli – w uznaniu jego zasług dla promocji miasta oraz wkładu w rozwój i chwałę polskiego sportu. Dyrektor szkoły, Mariusz Potasz, wręczył mistrzowi symboliczną tarczę szkolną, przypominającą lata spędzone w stalowowolskim liceum.

Uroczystość miała niezwykle ciepły, pełen wzruszeń i dumy charakter. Dla uczniów popularnego „Staszka” była to wyjątkowa okazja, by oddać hołd jednemu z najwybitniejszych sportowców w historii polskiej siatkówki – człowiekowi, który mimo wielkich sukcesów pozostał wierny swoim korzeniom i ukochanemu miastu.
– Zawsze podkreślałem, skąd jestem. Urodziłem się we wsi obok Stalowej Woli, która dziś stała się elegancką dzielnicą willową. Jestem przykładem na to, że nawet z małej miejscowości można trafić na szczyty świata. Oczywiście, trzeba mieć talent, samozaparcie, determinację, ale i… szczęście. Nie wiem, jak potoczyłaby się moja kariera, z której jestem dumny i bardzo zadowolony, gdybym zamiast do Rzeszowa trafił wtedy na studia do Lublina. Zacząłem trenować siatkówkę w wieku 16 lat i od blisko sześciu dekad jestem z nią nierozerwalnie związany – najpierw jako zawodnik, później trener i działacz. Z wykształcenia jestem inżynierem budownictwa, skończyłem politechnikę, jednak nigdy nie pracowałem w swoim zawodzie – mówił z uśmiechem Marek Karbarz.

Po oficjalnych częściach uroczystości młodzież oraz cała społeczność szkolna miała okazję porozmawiać i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia z mistrzem olimpijskim, który ze wzruszeniem wspominał swoje początki w Stalowej Woli.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Cysterna przewróciła się na obwodnicy Stalowej Woli. Droga zablokowana
Stalowa Wola
Cysterna przewróciła się na obwodnicy Stalowej Woli. Droga zablokowana
Strzelał do wiaty jak do tarczy. Teraz grozi mu 5 lat więzienia
Radomyśl nad Sanem
Strzelał do wiaty jak do tarczy. Teraz grozi mu 5 lat więzienia
Nieludzki czyn w Przyszowie. Pies skazany na śmierć
Bojanów
Nieludzki czyn w Przyszowie. Pies skazany na śmierć
Pożar ładowarki w zakładzie przetwórstwa drewna
Zaklików
Pożar ładowarki w zakładzie przetwórstwa drewna
Światło na bibliotekę
Stalowa Wola
Światło na bibliotekę
Czy pierwowzór Wokulskiego pochodził spod Rozwadowa?
Stalowa Wola
Czy pierwowzór Wokulskiego pochodził spod Rozwadowa?
Bank to ludzie, nie algorytmy
Stalowa Wola
Bank to ludzie, nie algorytmy
Powracają „Podwieczorki przy fortepianie”
Stalowa Wola
Powracają „Podwieczorki przy fortepianie”
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu