Na tablicy umieszczono napis:

„Marek Karbarz – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli w latach 1964–1968, siatkarz, trener, działacz sportowy, mistrz świata (Meksyk 1974), mistrz olimpijski (Montreal 1976). Z dumą i wdzięcznością za sportowy kunszt, pasję i inspirację dla kolejnych pokoleń.”

Pod dedykacją widnieje cytat słynnego trenera futbolu amerykańskiego i dyrektora National Football League, Vince’a Lombardiego:

„Zwycięstwo to nie wszystko, ale dążenie do zwycięstwa – tak.”

Inicjatywa upamiętnienia znakomitego sportowca wyszła w lipcu tego roku od radnych miejskich: Janiny Proszowskiej i Adama Krotoszyńskiego. Pomysł zyskał poparcie całej Rady Miejskiej, a koszt wykonania tablicy nie obciążył budżetu miasta – każdy z radnych zadeklarował dobrowolną wpłatę.

Uroczyste odsłonięcie tablicy odbyło się z udziałem samego Marka Karbarza. Legendarny siatkarz przyjechał do rodzinnego miasta wraz z żoną Michaliną i w towarzystwie pomysłodawców odsłonił tablicę w hali sportowej swojej dawnej szkoły.

Podczas uroczystości prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny, uhonorował Marka Karbarza tytułem Ambasadora Stalowej Woli – w uznaniu jego zasług dla promocji miasta oraz wkładu w rozwój i chwałę polskiego sportu. Dyrektor szkoły, Mariusz Potasz, wręczył mistrzowi symboliczną tarczę szkolną, przypominającą lata spędzone w stalowowolskim liceum.

Uroczystość miała niezwykle ciepły, pełen wzruszeń i dumy charakter. Dla uczniów popularnego „Staszka” była to wyjątkowa okazja, by oddać hołd jednemu z najwybitniejszych sportowców w historii polskiej siatkówki – człowiekowi, który mimo wielkich sukcesów pozostał wierny swoim korzeniom i ukochanemu miastu.

– Zawsze podkreślałem, skąd jestem. Urodziłem się we wsi obok Stalowej Woli, która dziś stała się elegancką dzielnicą willową. Jestem przykładem na to, że nawet z małej miejscowości można trafić na szczyty świata. Oczywiście, trzeba mieć talent, samozaparcie, determinację, ale i… szczęście. Nie wiem, jak potoczyłaby się moja kariera, z której jestem dumny i bardzo zadowolony, gdybym zamiast do Rzeszowa trafił wtedy na studia do Lublina. Zacząłem trenować siatkówkę w wieku 16 lat i od blisko sześciu dekad jestem z nią nierozerwalnie związany – najpierw jako zawodnik, później trener i działacz. Z wykształcenia jestem inżynierem budownictwa, skończyłem politechnikę, jednak nigdy nie pracowałem w swoim zawodzie – mówił z uśmiechem Marek Karbarz.

Po oficjalnych częściach uroczystości młodzież oraz cała społeczność szkolna miała okazję porozmawiać i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia z mistrzem olimpijskim, który ze wzruszeniem wspominał swoje początki w Stalowej Woli.