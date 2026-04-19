Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 19 kwietnia 2026

Szymon Madej - o „Cieniach Mandiru” i nie tylko

W czwartek, 30 kwietnia, o godzinie 17 w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się spotkanie literackie z kolejnym młodym i zdolnym piórem. A będzie to pochodzący z Turbi Szymon Madej, absolwent Technikum Budowlanego w Zespole Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Debiutancka powieść fantasy „Cienie Mandiru” miała premierę 1 lipca 2025 r., a wkrótce w księgarniach ukaże się druga książka, tym razem w klimatach grozy.

Gość MBP od dziecka miał bogatą wyobraźnię, pisał prywatne dzienniki. Pierwsza próba z napisaniem własnej książki rozpoczęła się cztery lata temu, kiedy zdecydował się „przelać na papier” jedną z historii kłębiących się w jego głowie.

- Było to pisanie do szuflady - kiedy miałem czas i nastrój. Po ukończeniu powieści początkowo planowałem ją zamieścić w internecie nie wierząc, że jakiekolwiek wydawnictwo zechce publikować tekst nieznanego nigdzie autora. Przesłałem pracę do kilku wydawnictw i jakież było moje zdziwienie, gdy otrzymałem odpowiedzi od części z nich z propozycją publikacji. Współpracę podjąłem z Wydawnictwem AlterNatywnym, nie mogąc doczekać się ujrzenia własnej książki na półkach księgarni - opowiada Szymon Madej.

„Cienie Mandiru” to historia o poszukiwaniu człowieczeństwa, pokonywaniu swoich wewnętrznych demonów i radzeniu sobie z ciężarem władzy.

Literacki debiutant postanowił nie zatrzymywać się, napisał kolejną powieść, która również niebawem ujrzy światło dzienne. Będzie mroczna, może nawet nieco wzruszająca, zdecydowanie dla pełnoletnich odbiorców. Tytuł drugiej lektury spod ręki Szymona Madeja na razie owiany jest tajemnicą, wiadomo zaś, że powstaje kontynuacja „Cieni Mandiru”.

- Jestem dobrym przykładem tego, że każdy może napisać i opublikować historię, która znajdzie swoich odbiorców. Wystarczy odrobina wyobraźni i sporo determinacji. Bo jedyne przeszkody jakie przed nami stoją tworzymy my sami. Wystarczy je ominąć - podkreśla gość biblioteki i zaprasza na literackie spotkanie, którego będzie bohaterem.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu