Szymon Leszczyński (pierwszy z lewej) był najszybszy na 3 km w kategorii U20
Stalowa Wola Pysznica 4 kwietnia 2026

Szymon Leszczyński ze Stali i Antek Pietroniec z Olimpijczyka mistrzami Podkarpacia

Na terenach zielonych stadionu lekkoatletycznego w Stalowej Woli odbywały się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików do lat 16 oraz Mistrzostwa Podkarpacia w Biegach Przełajowych w kategoriach U12, U14, U18 i U20. W zawodach startowały także najmłodsi miłośnicy biegania (U10) walcząc o punkty Grand Prix. Łącznie w zawodach udział wzięło 254 biegaczek i biegaczy z 18 klubów podkarpackich i małopolskich.

REKLAMA
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików U16 (zgłoszono 88 zawodników) w biegu na 3 km wicemistrzowski tytuł wywalczył Sebastian Miklus z Olimpijczyka Pysznica (9:51). Szybszy o 3 sekundy był Kacper Kaszany z Halicza Ustrzyki Dolne (9:48). Na 2,5 km medal brązowy wywalczyła Weronika Pieróg z KKL Stal Stalowa Wola (8:56). Pierwsza minęła linie mety Aleksandra Wąż ze Stali Mielec (8:37). Drużynowo Podkarpackie pokonało Małopolskę 78:34.

W mistrzostwach Podkarpacia reprezentanci Stali Stalowa Wola wywalczyli 7 medali. „Złoto” wybiegał Szymon Leszczyński, wygrywając cross na 3 km w kategorii U20. Wicemistrzami województwa zostali: Dawid Miazgowicz (U14) w biegu na 800 m (3:25), Olivia Radawiec (U12, 600 m - 1:51), Przemysław Walerowicz (U12, 600 m - 1:46), a brązowe medale wywalczyli: Alan Pasztaleniec (U14, 800 m), Daria Stec (U18, 2 km) i Blanka Kowalska (U20, 2,5 km). 

Jeden z medali, ten najcenniejszy - ze „złota” pojechał do Pysznicy. Wywalczył go Antoni Pietroniec w biegu na 800 m w kategorii U14 (3:25).

Klasyfikację medalową mistrzostw Podkarpacia w biegach przełajowych wygrała Stal Stalowa Wola, drugie miejsce Tik-Taka Kolbuszowa, trzecie Stal Mielec.

W biegach dzieci do lat 10 (300 m) w ramach Grand Prix Podkarpacia drugie miejsce zajęli: Zuzanna Markowska ze Stali oraz Krystian Ros z Olimpijczyka, a trzecie Maciej Mudy ze Stali.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

REKLAMA
