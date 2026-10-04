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Stalowa Wola 5 października 2026

Szybszy internet i lepsze Wi-Fi w stalowowolskich szkołach

Powiat Stalowowolski rozpoczyna modernizację lokalnych sieci komputerowych w placówkach oświatowych. Inwestycja finansowana z Krajowego Planu Odbudowy ma poprawić dostęp do internetu, warunki pracy z multimediami oraz bezpieczeństwo cyfrowe szkół.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Projekt obejmuje audyt obecnej infrastruktury, wymianę części okablowania i urządzeń sieciowych oraz poprawę jakości połączeń przewodowych i bezprzewodowych.

Nowe wyposażenie trafi do sześciu szkół w Stalowej Woli: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 Specjalnej, III Liceum Ogólnokształcącego i Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1, Technikum nr 4 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 4 w Centrum Edukacji Zawodowej oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Zespole Szkół nr 1.

Modernizacja realizowana jest w ramach projektu C6aG „Lokalna sieć komputerowa (LAN) w szkołach” w komponencie „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy.

Łączna kwota unijnego dofinansowania tego przedsięwzięcia w skali całego kraju wynosi ponad 463,6 mln zł.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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