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SK nexilis Poland
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Stalowa Wola 13 października 2026

Szukasz pracy? Przyjdź na Dni Rekrutacji w SK nexilis Poland!

SK nexilis Poland zaprasza osoby poszukujące pracy ze Stalowej Woli i okolic na Dni Rekrutacji, które odbędą się 22 i 23 października 2026 r. w siedzibie firmy przy ul. Seulskiej 10 w Stalowej Woli.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

To doskonała okazja, aby poznać oferty pracy, porozmawiać z przedstawicielami firmy i wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej bezpośrednio na miejscu.

Kogo szukamy?

Prowadzimy rekrutację na stanowiska produkcyjne, techniczne i specjalistyczne, m.in. w obszarze produkcji, utrzymania ruchu (mechanika i elektryka), kontroli jakości oraz wsparcia procesów produkcyjnych. Zapraszamy zarówno osoby z doświadczeniem, jak i kandydatów poszukujących nowych możliwości zawodowych.

Kiedy i gdzie?

  • 22 października (czwartek): 14:00–18:00
  • 23 października (piątek): 8:00–12:00
  • Miejsce: SK nexilis Poland, ul. Seulska 10, Stalowa Wola

Nie musisz wcześniej wysyłać CV ani się rejestrować – wystarczy przyjść! Rozmowy rekrutacyjne odbędą się na miejscu, a informację o ich wyniku przekażemy kandydatom w ciągu pięciu dni.

Nie odkładaj decyzji o zmianie pracy na później. Przyjdź, poznaj nasze oferty i sprawdź, jakie możliwości zawodowe czekają na Ciebie w SK nexilis Poland!

Czekamy na Ciebie! Do zobaczenia!

Artykuł sponsorowany

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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