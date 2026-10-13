Szukasz pracy? Przyjdź na Dni Rekrutacji w SK nexilis Poland!

To doskonała okazja, aby poznać oferty pracy, porozmawiać z przedstawicielami firmy i wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej bezpośrednio na miejscu.

Kogo szukamy?

Prowadzimy rekrutację na stanowiska produkcyjne, techniczne i specjalistyczne, m.in. w obszarze produkcji, utrzymania ruchu (mechanika i elektryka), kontroli jakości oraz wsparcia procesów produkcyjnych. Zapraszamy zarówno osoby z doświadczeniem, jak i kandydatów poszukujących nowych możliwości zawodowych.

Kiedy i gdzie?

22 października (czwartek): 14:00–18:00

14:00–18:00 23 października (piątek): 8:00–12:00

8:00–12:00 Miejsce: SK nexilis Poland, ul. Seulska 10, Stalowa Wola

Nie musisz wcześniej wysyłać CV ani się rejestrować – wystarczy przyjść! Rozmowy rekrutacyjne odbędą się na miejscu, a informację o ich wyniku przekażemy kandydatom w ciągu pięciu dni.

Nie odkładaj decyzji o zmianie pracy na później. Przyjdź, poznaj nasze oferty i sprawdź, jakie możliwości zawodowe czekają na Ciebie w SK nexilis Poland!

Czekamy na Ciebie! Do zobaczenia!

Artykuł sponsorowany