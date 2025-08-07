Miesięcznik E-Wydanie Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Szukają wykonawcy dokumentacji technicznej dla ścieżki rowerowej

Powiat Niżański ogłosił postępowanie przetargowe na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr 1087R Jeżowe – Wola Raniżowska”. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał miesiące na realizację zadania.

Aleksandra Soból

Zadanie dotyczy odcinka drogi powiatowej nr 1087R  relacji Jeżowe – Wola Raniżowska : początek odcinka: w km 0+000 (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 878) w miejscowości Jeżowe - koniec odcinka: w km 1+895 (nieciągłość drogi, granica powiatu niżańskiego i powiatu rzeszowskiego).

Długość odcinka, którego dotyczy opracowanie to około 1895,0 mb. Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie drogi dla rowerów, zaprojektowanie bezpiecznych przejazdów dla rowerów zgodnie z wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych, rowerów i transportu zbiorowego oraz w przypadku konieczności, wykonanie dokumentacji na przebudowę istniejącej infrastruktury teletechnicznej i elektrycznej, w przypadku konieczności: uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, decyzji środowiskowej i dokonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień (Wody Polskie, RDOŚ oraz uzgodnienia z właścicielami sieci).

Konieczne będzie także wykonanie projektu stałej organizacji ruchu.

Aleksandra Soból

