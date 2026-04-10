Sztuka papieru i natury w Galerii „Tło”

W sobotę, 11 kwietnia, w Galerii „Tło” w Miejskim Domu Kultury odbędzie się wernisaż wystawy pt. „Struktura / Włókno / Ślad”. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 17.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Ekspozycja prezentuje prace trzech artystek: Agnieszki Chrzanowskiej-Małys, Elżbiety Zrobek oraz Sylwii Lis-Persony. Ich twórczość koncentruje się wokół unikatowego papieru czerpanego oraz szeroko rozumianej sztuki włókna.

„To, co niewidoczne, ukryte bywa w szczelinach.” - ten cytat Jolanty Brach-Czainy stanowi punkt wyjścia dla całej wystawy, która skupia się na relacji między materią, procesem twórczym i śladem działania.

Prezentowane prace powstają z naturalnych włókien roślinnych, a sam proces ich tworzenia - od zbierania materiału, przez jego przetwarzanie, aż po suszenie - jest integralną częścią artystycznego przekazu. Jak podkreślają organizatorzy, materiał nie jest tu jedynie tłem, lecz nośnikiem pamięci, czasu i doświadczenia.

Wystawa ukazuje również, jak istotną rolę odgrywa światło, które wydobywa strukturę papieru, jego porowatość i naturalne nieregularności. Pęknięcia, prześwity czy ślady włókien nie są defektem, lecz świadectwem procesu twórczego.

Twórczość prezentowanych artystek łączy zainteresowanie naturą, rękodziełem oraz eksperymentem z formą. Ich prace były pokazywane zarówno w kraju, jak i za granicą, a same autorki mają na swoim koncie liczne wystawy indywidualne i zbiorowe.

Wernisaż w Galerii „Tło” to propozycja dla wszystkich, którzy cenią sztukę współczesną i chcą zobaczyć, jak z pozornie delikatnej materii powstają wyjątkowe, pełne znaczeń formy.

