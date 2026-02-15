Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Nisko 15 lutego 2026

Sztuka, która opowiada o kobiecości

Miłośnicy sztuki w Nisku będą mieli okazję zobaczyć wyjątkową wystawę tkaniny artystycznej. W Niżańskim Centrum Historii i Tradycji zostanie otwarta ekspozycja prac Anny Przybyło zatytułowana „ONA”.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Na wydarzenie zapraszają dyrektor Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” Radosław Maziarz oraz autorka prac. Wernisaż odbędzie się 20 lutego o godz. 17.00.

Anna Przybyło jest absolwentką Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Na co dzień zajmuje się tkaniną artystyczną, tworząc prace o wyrazistym, rozpoznawalnym stylu. W swoich realizacjach łączy różne materiały - zarówno naturalne, jak i syntetyczne - budując formy pełne symboliki i emocji.

Artystka inspiruje się tematami kobiecości, macierzyństwa, archetypami i mitami, a także refleksją nad ewolucją człowieka. Jej prace mają charakter osobistych opowieści - dotykają spraw intymnych, emocji i doświadczeń bliskich każdemu z nas.

Twórczość Anny Przybyło była prezentowana na wielu wystawach w Polsce i za granicą. W Nisku artystka pokaże swoje prace po raz pierwszy.

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających od 20 lutego do 17 kwietnia w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji przy ul. Tadeusza Kościuszki 1. Wstęp jest wolny.

Organizatorzy zachęcają do udziału w wernisażu i spotkania ze sztuką, która - jak zapowiadają - skłania do refleksji i pozwala spojrzeć na codzienność z innej perspektywy.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Milena Basińska wicemistrzynią Polski w biegu na 200 m
Stalowa Wola
Milena Basińska wicemistrzynią Polski w biegu na 200 m
Kaucja nasza powszechna
Stalowa Wola
Kaucja nasza powszechna
ZS w Jeżowem inwestuje w nowoczesną edukację i sport
Jeżowe
ZS w Jeżowem inwestuje w nowoczesną edukację i sport
Miłość w Rozwadowie. Walentynki pełne atrakcji i dobrej zabawy
Stalowa Wola
Miłość w Rozwadowie. Walentynki pełne atrakcji i dobrej zabawy
Szlaban, który uruchomił lawinę
Zaleszany
Szlaban, który uruchomił lawinę
Pani Zofia Zalewska z Niska skończyła 100 lat
Nisko
Pani Zofia Zalewska z Niska skończyła 100 lat
25 lat troski i wsparcia. Jubileusz ZPO w Rozwadowie
Stalowa Wola
25 lat troski i wsparcia. Jubileusz ZPO w Rozwadowie
„Mały atom” utknął w komisji
Stalowa Wola
„Mały atom” utknął w komisji
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu