Sztuka, która opowiada o kobiecości

Na wydarzenie zapraszają dyrektor Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” Radosław Maziarz oraz autorka prac. Wernisaż odbędzie się 20 lutego o godz. 17.00.

Anna Przybyło jest absolwentką Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Na co dzień zajmuje się tkaniną artystyczną, tworząc prace o wyrazistym, rozpoznawalnym stylu. W swoich realizacjach łączy różne materiały - zarówno naturalne, jak i syntetyczne - budując formy pełne symboliki i emocji.

Artystka inspiruje się tematami kobiecości, macierzyństwa, archetypami i mitami, a także refleksją nad ewolucją człowieka. Jej prace mają charakter osobistych opowieści - dotykają spraw intymnych, emocji i doświadczeń bliskich każdemu z nas.

Twórczość Anny Przybyło była prezentowana na wielu wystawach w Polsce i za granicą. W Nisku artystka pokaże swoje prace po raz pierwszy.

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających od 20 lutego do 17 kwietnia w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji przy ul. Tadeusza Kościuszki 1. Wstęp jest wolny.

Organizatorzy zachęcają do udziału w wernisażu i spotkania ze sztuką, która - jak zapowiadają - skłania do refleksji i pozwala spojrzeć na codzienność z innej perspektywy.