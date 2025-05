Sztafeta Stali Stalowa Wola na podium mistrzostw Polski

W mistrzostwach startowało ponad 250 zawodniczek i zawodników. Katolicki Klub Lekkoatletyczny wystawił do boju sztafetę w kategorii do lat 20 w składzie: Marek Grykałowski, Paulina Zawół, Marek Bembenek, Kornelia Butryn. Podopieczni trenera Mirosława Barszcza spisali się na… medal. Wywalczyli brąz w czasie 3:38,33. Mistrzostwo w tej kategorii wiekowej zdobył Wawel Kraków (3:34,49), a „srebro” trafiło do sztafety Zawiszy Bydgoszcz (3:34,88). Na czwartej pozycji finiszowała sztafeta BKS Bydgoszcz (3:42,15).