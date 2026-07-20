Sztafeta Stali ponownie na podium mistrzostw Polski

Przed rokiem we Włocławku ta sama konkurencja przyniosła Stali złoty medal i tytuł mistrzyń Polski. Tym razem rywalki okazały się szybsze, jednak kolejny medal mistrzostw kraju potwierdza, że sztafeta Stali kobiet 4x400 m od lat należy do ścisłej krajowej czołówki. W Zamościu Stal biegła w składzie: Paulina Zawół, Blanka Machaj, Monika Zaręba i Julia Czarny. Stalowowolanki uzyskały czas 3:52,41. „Złoto” wywalczyła sztafeta AML Słupsk (3:50,59), a medal brązowy zdobyła sztafeta MKS MOS Katowice (3:52,55).

To jednak nie był jedyny powód do zadowolenia. Dobrze zaprezentowali się również pozostali reprezentanci Stali. Blanka Machaj dwukrotnie meldowała się w finale. Na dystansie 800 metrów zajęła 5. miejsce (2:09,11), a na 1500 metrów była szósta z czasem 4:45,94.

Świetny występ zanotował również Szymon Leszczyński. W biegu na 3000 metrów z przeszkodami wywalczył 6. miejsce, bijąc rekord życiowy - 9:30,54. Na 7. pozycji rywalizację w skoku wzwyż zakończył Bartłomiej Ziarno, pokonując poprzeczkę zawieszoną na wysokości 187 cm. W biegu na 400 metrów Paulina Zawół zajęła 10. miejsce, ustanawiając nowy rekord życiowy 58,06. a Julia Czarny była 17. z czasem 58,90. W biegu na 800 m Monika Zaręba została sklasyfikowana na 24. miejscu (2:23,21).

Zdjęcia: Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola