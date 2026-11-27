Dyskusja koncentrowała się na kondycji finansowej szpitali powiatowych oraz możliwych rozwiązaniach, które mogłyby poprawić ich sytuację. Jak podkreślił Lucjusz Nadbereżny, problemy placówek są poważne, a ich przyszłość budzi coraz większe obawy. Podczas spotkania przedstawiono jednak również konkretne propozycje działań naprawczych.

Ważnym punktem obrad była prezentacja przygotowana przez Związek Powiatów Polskich, którą przedstawił starosta dębicki Piotr Chęciek. Zaprezentował on aktualną sytuację szpitali powiatowych oraz najważniejsze rekomendacje dotyczące zmian, które mogłyby pomóc w ustabilizowaniu ich finansów.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, członkowie Rady oraz zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, minister Adam Andruszkiewicz.

Jak poinformował Lucjusz Nadbereżny, czwartkowe posiedzenie było pierwszym z cyklu spotkań poświęconych problemom ochrony zdrowia. Wnioski z dyskusji mają posłużyć do przygotowania rekomendacji dla prezydenta Karola Nawrockiego.

Ich celem ma być przede wszystkim poprawa stabilności finansowej szpitali i zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa zdrowotnego.

Na kolejnych posiedzeniach Rada ma zająć się szerzej funkcjonowaniem całego systemu ochrony zdrowia. Rozmowy obejmą nie tylko szpitale powiatowe, ale również kwestie związane z opieką zdrowotną na poziomie gmin i województw.

Fot. FB Nadbereżny Lucjusz/Marek Borawski Kancelaria Prezydenta RP