Adamietz
0.0 / 5
Nisko 2 lutego 2026

Szpital w Nisku stawia na cyfryzację

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nisku realizuje projekt, który znacząco wpłynie na funkcjonowanie placówki oraz jakość obsługi pacjentów. Dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności szpital przechodzi kolejne etapy cyfrowej transformacji, stawiając na bezpieczeństwo danych oraz nowoczesne rozwiązania informatyczne.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Projekt pn. „Rozbudowa systemu bezpieczeństwa SPZOZ w Nisku poprzez rozwój usług cyfrowych” realizowany jest w ramach inwestycji D112, której celem jest przyspieszenie transformacji cyfrowej ochrony zdrowia. Umowa na realizację przedsięwzięcia została zawarta pomiędzy SPZOZ w Nisku a Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia.

Ponad 4 mln zł na rozwój cyfrowy szpitala

Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 4 mln zł, z czego blisko 3,3 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków KPO. Pozostała część to wkład własny Powiatu Niżańskiego. Środki te pozwolą na kompleksową modernizację infrastruktury cyfrowej placówki oraz wdrożenie nowych narzędzi wspierających pracę personelu medycznego.

Nowe systemy i większe bezpieczeństwo danych

W ramach projektu zaplanowano szereg działań, które obejmują m.in. modernizację platformy internetowej szpitala, zakup licencji dla pracowni diagnostycznych oraz wdrożenie systemu obrazowania medycznego wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Ważnym elementem inwestycji będzie także integracja systemów z platformą PUI, wykorzystującą rozwiązania sztucznej inteligencji.

Projekt zakłada również wdrożenie e-karty pacjenta, zapewnienie wieloletniego serwisu kluczowych systemów informatycznych, szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz modyfikację systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Szpital zostanie doposażony w nowoczesną infrastrukturę IT, w tym macierze dyskowe, serwery wirtualizacyjne oraz nowe stacje robocze.

Korzyści dla pacjentów i personelu

Realizacja inwestycji przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa danych medycznych i ciągłości działania systemów informatycznych. Dzięki cyfryzacji procesów diagnostycznych i obsługi pacjenta poprawi się jakość i dostępność świadczeń zdrowotnych. Usprawniony obieg dokumentacji medycznej pozwoli na szybszy dostęp do danych pacjenta, skrócenie czasu diagnostyki oraz sprawniejsze podejmowanie decyzji terapeutycznych.

Projekt umożliwi także lepszą integrację systemów szpitalnych z krajowymi platformami e-Zdrowia, co wpisuje się w długofalowe działania na rzecz modernizacji polskiej ochrony zdrowia.

Inwestycja zgodna z celami KPO

Przedsięwzięcie realizowane przez SPZOZ w Nisku wpisuje się w strategiczne cele Krajowego Planu Odbudowy, zakładające budowę nowoczesnego, bezpiecznego i odpornego systemu ochrony zdrowia, odpowiadającego zarówno na potrzeby pacjentów, jak i wyzwania współczesnej medycyny.

