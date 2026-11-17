Jednym z obszerniej omawianych zagadnień była sytuacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku. Radni zapoznali się z programem naprawczym przygotowanym dla szpitala i zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu. Jego założenia przedstawiła Kamila Siwak z Kancelarii Doradczej Rafała Piotra Janiszewskiego, która opracowała dokument.

Po prezentacji odbyła się dyskusja z udziałem radnych oraz przedstawicieli związków zawodowych działających przy szpitalu. Rozmowa dotyczyła nie tylko proponowanych zmian, ale także obecnej kondycji placówki i jej dalszego funkcjonowania.

Rada zajęła się również kwestią finansowania lecznicy. Podjęto decyzję o pokryciu jej straty netto za 2025 rok w wysokości ponad 2,45 mln zł. Ponadto wskazano przedstawiciela podmiotu tworzącego do komisji konkursowej, która przeprowadzi konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. opieki zdrowotnej SPZZOZ w Nisku. Rada zajmie się także oceną sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki.

Ważnym obszarem obrad były inwestycje drogowe. Radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie zobowiązań związanych z budową drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Bieliny - Nowa Wieś w Hucisku. Zmieniono również wcześniejsze uchwały dotyczące finansowania przebudowy trzech odcinków dróg: Groble - Sibigi, Harasiuki - Janów Lubelski oraz Nowy Nart - Stary Nart.

W planach znalazły się także inwestycje związane z infrastrukturą publiczną. Chodzi o przebudowę pomieszczeń przy ulicy 3 Maja 32 w Nisku wraz z dostosowaniem podjazdu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także budowę budynku garażowo-gospodarczego z częścią socjalną przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Nie zabrakło również tematów związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem mieszkańców. Rada przyjęła Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Niżańskiego na lata 2026–2030. Radni zapoznali się ponadto z analizą bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym na terenie powiatu za 2025 rok.

Podczas sesji przedstawiono także analizę oświadczeń majątkowych radnych VII kadencji oraz innych osób zobowiązanych do ich składania. Omówiono stan realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2025/2026.

Wśród pozostałych decyzji znalazły się zmiany w podziale środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami, zgoda na zawarcie umów dotyczących publicznego transportu zbiorowego oraz ustalenie opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingach strzeżonych. Radni zgodzili się również na zawarcie aneksu do porozumienia dotyczącego Niżańskiego Klastra Energetycznego.