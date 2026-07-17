Szóstka ze Stali w Mistrzostwach Polski U20

Julia Czarny wystartuje w biegu na 400 metrów oraz w sztafecie 4x400 metrów. Blanka Machaj pobiegnie na 800 i 1500 metrów, a także w sztafecie 4x400 metrów. Monika Zaręba rywalizować będzie na dystansie 800 metrów oraz w sztafecie 4x400 metrów. Paulina Zawół wystąpi w biegu na 400 metrów i w sztafecie 4×400 metrów. W rywalizacji mężczyzn Szymon Leszczyński powalczy w biegu na 3000 metrów z przeszkodami, natomiast Bartłomiej Ziarno wystartuje w konkursie skoku wzwyż.

Mistrzostwa zakończą się 19 lipca. Kibice mogą na bieżąco śledzić przebieg rywalizacji dzięki wynikom na żywo oraz transmisji internetowej.

https://mpu20.domtel-sport.pl/ wyniki live -