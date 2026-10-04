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Radomyśl nad Sanem 4 października 2026

Szkoła w Woli Rzeczyckiej po termomodernizacji

Zakończyła się termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Woli Rzeczyckiej. Inwestycja kosztowała 491 tys. zł i w całości została sfinansowana z budżetu gminy.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Końcem września przeprowadzono odbiór wykonanych prac. Zakres inwestycji był szeroki - wykonano izolację ścian fundamentowych i zewnętrznych, nową elewację, opaskę z kostki betonowej oraz nowe orynnowanie. Docieplony został również strop na ostatniej kondygnacji.

Prace wykonała firma „Domeco” Sp. z o.o. z Niska. W odbiorze uczestniczyli wójt Jan Pyrkosz, jego zastępca Izabela Szałaj oraz przedstawiciele wykonawcy.

Modernizacja poprawiła wygląd budynku, ale przede wszystkim ma zwiększyć jego efektywność energetyczną. Dzięki wykonanym pracom szkoła powinna zużywać mniej energii potrzebnej do ogrzewania, a tym samym generować niższe koszty.

Fot. UG Radomyśl nad Sanem

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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