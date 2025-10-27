Szkoła i harcerstwo – partnerzy w wychowaniu młodego pokolenia

Szkoła i harcerstwo – partnerzy w wychowaniu

21 października w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się konferencja „Harcerska Szkoła”, zorganizowana przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Chorągiew Podkarpacką Związku Harcerstwa Polskiego. Spotkanie zgromadziło dyrektorów szkół, nauczycieli i instruktorów harcerskich z całego regionu, a jego celem było podkreślenie roli współpracy pomiędzy szkołą a harcerstwem w procesie wychowania młodego pokolenia.

Dwie drogi, jeden cel

Jak podkreślali organizatorzy, współpraca pomiędzy szkołą a środowiskami harcerskimi to coś znacznie więcej niż wspólne projekty czy przedsięwzięcia edukacyjne. To spotkanie dwóch komplementarnych dróg wychowania – formalnej edukacji szkolnej oraz nieformalnej, opartej na doświadczeniu, działaniu i wspólnocie.

– Szkoła daje wiedzę, harcerstwo uczy, jak tę wiedzę przekuć w działanie i odpowiedzialność. Wspólnie tworzymy przestrzeń, w której młody człowiek może rozwijać się wszechstronnie – intelektualnie, emocjonalnie i społecznie – mówiła podczas otwarcia konferencji harcmistrzyni Daria Froń, Komendantka Chorągwi Podkarpackiej ZHP.

Podkarpacki Kurator Oświaty, Dorota Nowak-Maluchnik, zwróciła uwagę, że szkoły potrzebują zaufanych partnerów, którzy wspierają proces wychowawczy, a ZHP od lat pełni tę rolę w sposób wzorowy.

– Chciałam Państwu przekazać, że ta współpraca i to, jak pracuje ZHP na terenie Podkarpacia, to jest praca wzorowa – podkreśliła.

Harcerstwo w szkole

Program konferencji obejmował wystąpienia dotyczące harcerskiego systemu wychowawczego, bezpieczeństwa działań organizacji młodzieżowych oraz praktycznych aspektów współpracy szkół z drużynami harcerskimi. Uczestnicy wysłuchali również historii nauczycieli i dyrektorów, którzy na co dzień łączą obowiązki pedagogiczne z pracą wychowawczą w harcerstwie.

Prelegenci podkreślali, że dzięki współpracy z harcerstwem szkoły zyskują nie tylko aktywnych i zaangażowanych uczniów, ale też realne wsparcie w kształtowaniu postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych.

Ważnym punktem wydarzenia była prezentacja działań Chorągwi Podkarpackiej ZHP, która od lat realizuje liczne programy edukacyjne, warsztaty i inicjatywy dla dzieci i młodzieży z całego regionu. Nowością zaprezentowaną podczas konferencji jest oferta harcerskiej zielonej szkoły w ośrodkach „Na Kopcu” w Zaklikowie oraz „Bieszczadzki Trakt” w Ustrzykach Dolnych.

Szkoły przyjazne harcerstwu

Związek Harcerstwa Polskiego od ponad stu lat wspiera polską szkołę w misji wychowywania odpowiedzialnych, aktywnych obywateli. Z tego dziedzictwa wyrasta idea „Szkoły Przyjaznej Harcerstwu” – programu, który promuje współpracę placówek oświatowych z drużynami harcerskimi.

Podczas konferencji tytuł „Szkoła Przyjazna Harcerstwu” otrzymały 72 placówki z całego regionu, które aktywnie wspierają harcerzy i tworzą przyjazne warunki do rozwoju drużyn szkolnych.

– To dzięki takim placówkom jak Państwa możliwe jest tworzenie wspólnej przestrzeni wychowania, w której wiedza, pasja i służba splatają się w jedną drogę – drogę ku dojrzałemu człowieczeństwu – mówiła komendantka Daria Froń, wręczając wyróżnienia dyrektorom szkół.

W gronie nagrodzonych znalazły się również szkoły ze Stalowej Woli:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 ,

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1.

Obie placówki od lat współpracują z Hufcem Lasowiackim ZHP Stalowa Wola, wspierają uczniów-harcerzy i aktywnie włączają ideę służby w codzienną działalność wychowawczą.

Wspólna misja – wspólna przyszłość

Konferencję zakończyło harcerskie pozdrowienie „Czuwaj!”, które w tym kontekście zabrzmiało szczególnie wymownie – jako przypomnienie o czujności wobec potrzeb młodych ludzi i gotowości do wspólnego działania na rzecz ich rozwoju.