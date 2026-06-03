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Fot. KPP Stalowa Wola
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Stalowa Wola 3 czerwca 2026

Sześć osób poszkodowanych w wypadku na obwodnicy

Policjanci wyjaśniają okoliczności poważnego wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 77 w Stalowej Woli. W zderzeniu trzech samochodów rannych zostało sześć osób, które trafiły do szpitala.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do zdarzenia doszło 1 czerwca po godzinie 21 na obwodnicy Stalowej Woli, w ciągu drogi krajowej nr 77.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy pracujących na miejscu, 35-letnia kierująca audi jechała od strony Niska. Z nieustalonych dotąd przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu, gdzie najpierw uderzyła w lewy bok nadjeżdżającej z przeciwka kii, a następnie czołowo zderzyła się z volkswagenem.

W wyniku wypadku do szpitala przewieziono sześć osób. Ostatecznie hospitalizacji wymagało pięć z nich: kierująca audi wraz z 8-letnim synem, pasażerka kii oraz kierowca i pasażer volkswagena.

Badanie alkomatem wykazało, że wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci, którzy zabezpieczyli ślady, wykonali oględziny pojazdów i sporządzili dokumentację procesową. W czynnościach uczestniczył również biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.

Trwa szczegółowe wyjaśnianie przyczyn i okoliczności zdarzenia. Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności na drogach oraz dostosowanie prędkości do warunków panujących na jezdni.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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