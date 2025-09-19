Najniższą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Drogowe ze Staszowa - 14,85 mln zł. Najdroższa propozycja, przygotowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów z Rzeszowa, opiewa na ponad 19,3 mln zł. Wszystkie oferty mieszczą się jednak w budżecie zabezpieczonym na tę inwestycję, który wynosi 29 mln zł.
Kto złożył oferty?
-
Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. (Staszów) - 14 856 369,13 zł
-
Konsorcjum: Chamot (Jeżowe) i M-VIA Sp. z o.o. (Nisko) - 15 587 166,75 zł
-
PBI Infrastruktura S.A. - 15 762 702,04 zł
-
WOD-BUD Sp. z o.o. (Kraśnik) - 15 979 739,24 zł
-
STRABAG Sp. z o.o. - 16 638 409,58 zł
-
MPDiM Sp. z o.o. (Rzeszów) - 19 377 305,44 zł
Co się zmieni?
Rozbudowa obejmie ponad 1,5 km drogi. Projekt przewiduje:
-
nową, sześciometrową jezdnię,
-
obustronne chodniki i asfaltowe ścieżki rowerowe,
-
system odwodnienia poprawiający gospodarkę wodną,
-
energooszczędne oświetlenie LED,
-
wyspy spowalniające i nowoczesne oznakowanie,
-
budowę kanalizacji sanitarnej.
- Modernizacja ul. Sandomierskiej była od lat wyczekiwana przez mieszkańców. To nie tylko większe bezpieczeństwo i komfort jazdy, ale także lepsze połączenie komunikacyjne z sąsiednimi gminami - mówi prezydent Lucjusz Nadbereżny.
Dofinansowanie i harmonogram
Inwestycja otrzymała ponad 12 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dokument w tej sprawie podpisali 31 marca br. wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul oraz prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
Po wyborze wykonawcy i podpisaniu umowy, firma będzie miała 24 miesiące na zakończenie robót. Prace powinny zakończyć się w 2027 roku.
