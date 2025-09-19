Miesięcznik
Osiedle Leśna
Stalowa Wola 19 września 2025

Sześć ofert na przebudowę ul. Sandomierskiej

Stalowa Wola jest coraz bliżej jednej z kluczowych inwestycji drogowych ostatnich lat. Do przetargu na rozbudowę ul. Sandomierskiej zgłosiło się sześciu wykonawców.

Karolina Kusińska

Najniższą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Drogowe ze Staszowa - 14,85 mln zł. Najdroższa propozycja, przygotowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów z Rzeszowa, opiewa na ponad 19,3 mln zł. Wszystkie oferty mieszczą się jednak w budżecie zabezpieczonym na tę inwestycję, który wynosi 29 mln zł.

Kto złożył oferty?

  • Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. (Staszów) - 14 856 369,13 zł

  • Konsorcjum: Chamot (Jeżowe) i M-VIA Sp. z o.o. (Nisko) - 15 587 166,75 zł

  • PBI Infrastruktura S.A. - 15 762 702,04 zł

  • WOD-BUD Sp. z o.o. (Kraśnik) - 15 979 739,24 zł

  • STRABAG Sp. z o.o. - 16 638 409,58 zł

  • MPDiM Sp. z o.o. (Rzeszów) - 19 377 305,44 zł

Co się zmieni?

Rozbudowa obejmie ponad 1,5 km drogi. Projekt przewiduje:

  • nową, sześciometrową jezdnię,

  • obustronne chodniki i asfaltowe ścieżki rowerowe,

  • system odwodnienia poprawiający gospodarkę wodną,

  • energooszczędne oświetlenie LED,

  • wyspy spowalniające i nowoczesne oznakowanie,

  • budowę kanalizacji sanitarnej.

- Modernizacja ul. Sandomierskiej była od lat wyczekiwana przez mieszkańców. To nie tylko większe bezpieczeństwo i komfort jazdy, ale także lepsze połączenie komunikacyjne z sąsiednimi gminami - mówi prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Dofinansowanie i harmonogram

Inwestycja otrzymała ponad 12 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dokument w tej sprawie podpisali 31 marca br. wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul oraz prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Po wyborze wykonawcy i podpisaniu umowy, firma będzie miała 24 miesiące na zakończenie robót. Prace powinny zakończyć się w 2027 roku.

Karolina Kusińska

