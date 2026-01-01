Miesięcznik
Radomyśl nad Sanem 1 stycznia 2026

Szczodroki 2026 w Chwałowicach

Tradycja, muzyka i wspólne świętowanie - tak zapowiada się wydarzenie Szczodroki 2026, które odbędzie się 6 stycznia o godz. 16 w sali widowiskowej GCK w Chwałowicach.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Organizatorzy zapraszają mieszkańców gminy i okolic na wspólne kolędowanie, nawiązujące do dawnych zwyczajów święta Trzech Króli. To okazja, by w rodzinnej atmosferze podtrzymać bożonarodzeniowe tradycje, posłuchać kolęd i spędzić czas razem – niezależnie od wieku.

Szczodroki, czyli polskie bułeczki szczęścia. To rogaliki, które wręczano sąsiadom przy okazji składania sobie życzeń. Takie pieczywo było także wręczane kolędnikom. Stąd dawniej okres od Bożego Narodzenia do Trzech Króli nazywano potocznie szczodrymi dniami

Scenografia i oprawa wydarzenia w Chwałowicach mają wprowadzić uczestników w wyjątkowy, świąteczny nastrój, a sama inicjatywa jest doskonałym pretekstem do spotkania po noworocznym okresie.

Wstęp na wydarzenie jest otwarty, a organizatorzy zachęcają, by przyjść całymi rodzinami i wspólnie rozpocząć nowy rok w muzycznym, tradycyjnym klimacie.

