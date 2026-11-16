Szczęśliwy finał poszukiwań 90-latki w gminie Bojanów

Zgłoszenie o zaginięciu wpłynęło 15 listopada w godzinach wieczornych. W akcję zaangażowali się stalowowolscy policjanci, funkcjonariusze z Rzeszowa, grupy poszukiwawcze z psami i dronami, strażacy ochotnicy oraz mieszkańcy. Sprawdzano m.in. okolice domu, tereny leśne, przystanki i szpitale.

Poszukiwania zakończyły się szczęśliwie. Seniorka została odnaleziona i przekazana pod specjalistyczną opiekę medyczną.

Policja apeluje o zwracanie uwagi na osoby starsze, często nieporadne, które mogą potrzebować pomocy. Szybciej zapadający zmrok i niskie temperatury mogą być dla nich niebezpieczne. Nasza reakcja i przekazanie informacji na numer alarmowy może uratować komuś życie.