Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Fot. FreePik
0.0 / 5
Stalowa Wola 26 lutego 2026

Szansa na dofinansowanie studiów dla osób z niepełnosprawnościami

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli zachęca osoby z niepełnosprawnościami do skorzystania ze wsparcia finansowego na kontynuowanie nauki. Pomoc skierowana jest do mieszkańców posiadających orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Dofinansowanie obejmuje koszty kształcenia na różnych poziomach edukacji - od szkół policealnych i kolegiów, po studia wyższe: licencjackie, magisterskie (w tym jednolite), a także podyplomowe i doktoranckie. Wsparcie można uzyskać niezależnie od trybu nauki - stacjonarnego, niestacjonarnego, wieczorowego, zaocznego czy prowadzonego zdalnie przez Internet.

Program przewiduje również możliwość pokrycia kosztów związanych z otwarciem przewodu doktorskiego poza studiami doktoranckimi.

Wsparcie realizowane jest w ramach Modułu II programu „Aktywny samorząd”. Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru i warunków przyznania dofinansowania można uzyskać bezpośrednio w PCPR w Stalowej Woli.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Hotel Hutnik w Stalowej Woli nadal bez nabywcy
Stalowa Wola
Hotel Hutnik w Stalowej Woli nadal bez nabywcy
Historyk Kamil Janicki przybliży realia polskiego międzywojnia
Stalowa Wola
Historyk Kamil Janicki przybliży realia polskiego międzywojnia
Prace na ulicy Sandomierskiej w Nisku wznowione
Nisko
Prace na ulicy Sandomierskiej w Nisku wznowione
„ONA” w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji
Nisko
„ONA” w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji
Areszt dla podejrzanego o rozbój
Stalowa Wola
Areszt dla podejrzanego o rozbój
Poezja Anny Świrszczyńskiej wybrzmi w Rozwadowie. XXI Krakowski Salon Poezji
Stalowa Wola
Poezja Anny Świrszczyńskiej wybrzmi w Rozwadowie. XXI Krakowski Salon Poezji
„Złote czasy Kina Ballada”. Kafejka Historyczna przywoła filmowe wspomnienia stalowowolan
Stalowa Wola
„Złote czasy Kina Ballada”. Kafejka Historyczna przywoła filmowe wspomnienia stalowowolan
„Zatracenie” - poruszająca opowieść o lasowiackich kobietach już w sobotę
Stalowa Wola
„Zatracenie” - poruszająca opowieść o lasowiackich kobietach już w sobotę
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu