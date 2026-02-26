Szansa na dofinansowanie studiów dla osób z niepełnosprawnościami

Dofinansowanie obejmuje koszty kształcenia na różnych poziomach edukacji - od szkół policealnych i kolegiów, po studia wyższe: licencjackie, magisterskie (w tym jednolite), a także podyplomowe i doktoranckie. Wsparcie można uzyskać niezależnie od trybu nauki - stacjonarnego, niestacjonarnego, wieczorowego, zaocznego czy prowadzonego zdalnie przez Internet.

Program przewiduje również możliwość pokrycia kosztów związanych z otwarciem przewodu doktorskiego poza studiami doktoranckimi.

Wsparcie realizowane jest w ramach Modułu II programu „Aktywny samorząd”. Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru i warunków przyznania dofinansowania można uzyskać bezpośrednio w PCPR w Stalowej Woli.