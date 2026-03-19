Szajka „na koce” rozbita. Trzy osoby w areszcie, jedna pod dozorem

Kradzież „na sprzedaż koców”

Do pierwszego zgłoszenia doszło na początku stycznia w miejscowości Zdziary. Mieszkanka poinformowała policję, że do jej domu przyszło dwóch mężczyzn oferujących sprzedaż koców. W trakcie prezentacji jeden z nich wykorzystał chwilę nieuwagi kobiety i ukradł spod poduszki aż 17 tysięcy złotych.

Trop prowadził przez kilka województw

Sprawą zajęli się niżańscy kryminalni, którzy szybko ustalili, że podejrzani mogą mieć na koncie więcej podobnych przestępstw w różnych częściach kraju.

Jak ustalili śledczy:

- w miejscowości Wysoka próbowali okraść jednego z mieszkańców (nieudana próba na ponad 800 zł),

- w województwie lubuskim ukradli 14 tysięcy złotych dwóm osobom.

Łączna wartość strat wynosi co najmniej 31 tysięcy złotych.

Zatrzymanie we Wrocławiu

Do zatrzymania doszło na jednej z ulic Wrocław. Była to efekt wspólnych działań funkcjonariuszy z Niska, policjantów ruchu drogowego oraz mundurowych z komisariatu w Rudnej.

Podczas kontroli okazało się, że samochód, którym poruszali się podejrzani, miał niemieckie tablice rejestracyjne przypisane do innego pojazdu.

Zarzuty i decyzja sądu

Po przewiezieniu do Nisko podejrzani usłyszeli zarzuty: kradzieży, usiłowania kradzieży, używania tablic rejestracyjnych nieprzypisanych do pojazdu.

Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Nisku zdecydował o tymczasowym aresztowaniu dwóch mężczyzn i kobiety na okres trzech miesięcy. Wobec czwartego mężczyzny zastosowano środki wolnościowe - dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju.

Policja nie wyklucza kolejnych zarzutów. Śledczy sprawdzają, czy zatrzymani mogą mieć związek z innymi podobnymi kradzieżami na terenie Polski.

