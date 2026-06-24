„Szafa Pokoleń” w ramach VI Festiwalu Kultury Lasowiackiej

Festiwal poświęcony jest modzie inspirowanej dziedzictwem Lasowiaków, tradycyjnemu wzornictwu, rzemiosłu oraz ekologii i idei upcyklingu. Kulminacją kilkutygodniowych warsztatów projektowania, szycia i haftu będzie pokaz mody prezentujący zarówno stroje tradycyjne, jak i współczesne kolekcje inspirowane kulturą regionu.

W programie przewidziano także pokazy rękodzielnicze, warsztaty tkackie, haftu, sitodruku oraz tworzenia biżuterii inspirowanej naturą Puszczy Sandomierskiej. Uczestnicy wydarzenia będą mogli poznać historię i różnorodność strojów lasowiackich oraz zobaczyć rekonstrukcję kobiecego stroju ludowego z okolic Rozwadowa.

Nie zabraknie również elementów edukacyjnych i rodzinnych. Zaplanowano konkurs „Stroimy się w ptasie piórka – moda z puszczy”, promujący kreatywność, ekologię i wiedzę o lokalnej przyrodzie.

W godzinach 15.00–20.00 dostępne będą stoiska twórców, rzemieślników oraz kół gospodyń wiejskich, a także animacje dla dzieci i rodzin. Atmosferę dawnego jarmarku przywoła widowisko „Na jarmarku w Rozwadowie” przygotowane przez zespoły teatralne MDK oraz Zespół Pieśni i Tańca „Lasowiacy” im. I. Wachowiaka, który obchodzi 70-lecie działalności.

Zwieńczeniem wydarzenia będzie wspólna potańcówka przy muzyce Niżańskiej Kapeli Ludowej oraz Kapeli „Dziki Bez”.



PROGRAM:

15.00 – 15.10 – Rozpoczęcie wydarzenia

15.10 – 15.35 – Pokaz Puszczańskiej Mody

„Stroimy się w ptasie piórka – moda z puszczy” – rozstrzygnięcie konkursu

15.35 – 16.00 – „Lasowiacki szyk” – pokaz mody tradycyjnej według Anity Ryby

16.00 – 16.15 – „Moda z Rozwadowa” – prezentacja kobiecego stroju ludowego z okolic Rozwadowa

16.15 – 17.00 – „Lasowiacy 2.0” – pokazy mody Justyny Wesołowskiej i Moniki Wójtowicz

17.00 – 17.30 – „Z tradycji w przyszłość – moda, która opowiada historię” – powarsztatowy pokaz mody

17.30 – 19.00 – „Na jarmarku w Rozwadowie” – widowisko folklorystyczne w wykonaniu grup teatralnych MDK oraz ZPiT „Lasowiacy” im. I. Wachowiaka

19.00 – 20.00 – Potańcówka z Kapelą Dziki Bez i Niżańską Kapelą Ludową

15.00 – 20.00

• Zespół Obrzędowy „Mazurzanie” z Mazurów – pokaz obróbki lnu

• Zespół Obrzędowy „Lasowiaczki” z Baranowa Sandomierskiego – pokaz haftu tradycyjnego, wykonanie korali z wierzby

• Centrum Kultury i Bibliotek z Nowej Sarzyny – warsztaty robienia krajki

• Magdalena Piwowar – warsztaty haftu lasowiackiego

• Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie – pokazy i warsztaty tkackie

• Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli – warsztaty tworzenia przypinek, etapy obróbki lnu, „O lnie” – warsztaty z Janem Pukiem, recyklingowe warsztaty tkackie

• Justyna Warchoł i Anna Warchoł „Zielsza” – warsztaty tworzenia nakryć głowy, biżuterii leśnej i recyklingowej

• Spółdzielnia Socjalna „Łęgowianka” – warsztaty sitodruku

• Stoiska z tradycyjną kuchnią, rękodziełem ludowym i artystycznym