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Stalowa Wola 24 czerwca 2026

„Szafa Pokoleń” w ramach VI Festiwalu Kultury Lasowiackiej

W niedzielę, 28 czerwca, w Stalowej Woli odbędzie się wyjątkowe wydarzenie „Szafa Pokoleń”, organizowane w ramach VI Festiwalu Kultury Lasowiackiej. Ze względu na zapowiadane upały impreza została przeniesiona z Rynku w Rozwadowie do Miejskiego Domu Kultury.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Festiwal poświęcony jest modzie inspirowanej dziedzictwem Lasowiaków, tradycyjnemu wzornictwu, rzemiosłu oraz ekologii i idei upcyklingu. Kulminacją kilkutygodniowych warsztatów projektowania, szycia i haftu będzie pokaz mody prezentujący zarówno stroje tradycyjne, jak i współczesne kolekcje inspirowane kulturą regionu.

W programie przewidziano także pokazy rękodzielnicze, warsztaty tkackie, haftu, sitodruku oraz tworzenia biżuterii inspirowanej naturą Puszczy Sandomierskiej. Uczestnicy wydarzenia będą mogli poznać historię i różnorodność strojów lasowiackich oraz zobaczyć rekonstrukcję kobiecego stroju ludowego z okolic Rozwadowa.

Nie zabraknie również elementów edukacyjnych i rodzinnych. Zaplanowano konkurs „Stroimy się w ptasie piórka – moda z puszczy”, promujący kreatywność, ekologię i wiedzę o lokalnej przyrodzie.

W godzinach 15.00–20.00 dostępne będą stoiska twórców, rzemieślników oraz kół gospodyń wiejskich, a także animacje dla dzieci i rodzin. Atmosferę dawnego jarmarku przywoła widowisko „Na jarmarku w Rozwadowie” przygotowane przez zespoły teatralne MDK oraz Zespół Pieśni i Tańca „Lasowiacy” im. I. Wachowiaka, który obchodzi 70-lecie działalności.

Zwieńczeniem wydarzenia będzie wspólna potańcówka przy muzyce Niżańskiej Kapeli Ludowej oraz Kapeli „Dziki Bez”.


PROGRAM:
15.00 – 15.10 – Rozpoczęcie wydarzenia
15.10 – 15.35 – Pokaz Puszczańskiej Mody
„Stroimy się w ptasie piórka – moda z puszczy” – rozstrzygnięcie konkursu
15.35 – 16.00 – „Lasowiacki szyk” – pokaz mody tradycyjnej według Anity Ryby
16.00 – 16.15 – „Moda z Rozwadowa” – prezentacja kobiecego stroju ludowego z okolic Rozwadowa
16.15 – 17.00 – „Lasowiacy 2.0” – pokazy mody Justyny Wesołowskiej i Moniki Wójtowicz
17.00 – 17.30 – „Z tradycji w przyszłość – moda, która opowiada historię” – powarsztatowy pokaz mody
17.30 – 19.00 – „Na jarmarku w Rozwadowie” – widowisko folklorystyczne w wykonaniu grup teatralnych MDK oraz ZPiT „Lasowiacy” im. I. Wachowiaka
19.00 – 20.00 – Potańcówka z Kapelą Dziki Bez i Niżańską Kapelą Ludową

15.00 – 20.00
• Zespół Obrzędowy „Mazurzanie” z Mazurów – pokaz obróbki lnu
• Zespół Obrzędowy „Lasowiaczki” z Baranowa Sandomierskiego – pokaz haftu tradycyjnego, wykonanie korali z wierzby
• Centrum Kultury i Bibliotek z Nowej Sarzyny – warsztaty robienia krajki
• Magdalena Piwowar – warsztaty haftu lasowiackiego
• Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie – pokazy i warsztaty tkackie
• Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli – warsztaty tworzenia przypinek, etapy obróbki lnu, „O lnie” – warsztaty z Janem Pukiem, recyklingowe warsztaty tkackie
• Justyna Warchoł i Anna Warchoł „Zielsza” – warsztaty tworzenia nakryć głowy, biżuterii leśnej i recyklingowej
• Spółdzielnia Socjalna „Łęgowianka” – warsztaty sitodruku
• Stoiska z tradycyjną kuchnią, rękodziełem ludowym i artystycznym

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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