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Rudnik nad Sanem 11 sierpnia 2026

Szachiści Orlika Rudnik nad Sanem z sukcesami w Iwoniczu

Od 5 do 9 sierpnia w Iwoniczu spotkali się szachiści z różnych stron Polski, którzy rywalizowali podczas Międzynarodowego Festiwalu Szachowego „Cztery Pory Roku – Edycja Letnia”. Przy szachownicach zasiadło aż 311 zawodników. Wśród nich nie zabrakło reprezentantów Orlika Rudnik nad Sanem, którzy mają powody do zadowolenia.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

W turnieju głównym bardzo dobrze zaprezentował się Kamil Mierzwa. Z dorobkiem pozwalającym na zajęcie 11. miejsca znalazł się w czołówce rywalizacji. Niewiele dalej uplasował się Bolesław Ziółkowski, który zakończył turniej na 17. pozycji. Dzielnie walczył także Mateusz Mierzwa, zdobywając 3,5 punktu.

Powody do radości mieli również zawodnicy startujący w grupach rankingowych.

W grupie E Open, przeznaczonej dla szachistów z rankingiem do 1600, świetnie spisał się Szymon Okoń, który zajął 4. miejsce. Bartosz Nicałek był 7., a Piotr Dec zakończył rywalizację na 18. pozycji.

Szczególnie dobrze wypadł debiut Magdaleny Nicałek. W grupie C Open, w której rywalizowali zawodnicy z rankingiem do 1400, młoda zawodniczka Orlika zdobyła 4 punkty w 7 partiach. Taki wynik pozwolił jej nie tylko zająć wysokie miejsce, ale także zdobyć czwartą kategorię szachową.

Bartosz Nicałek najlepszy w szachach błyskawicznych

Emocji nie zabrakło również podczas turnieju szachów błyskawicznych. W grupie E bezkonkurencyjny okazał się Bartosz Nicałek, który zakończył rywalizację na 1. miejscu. Szymon Okoń również znalazł się w czołówce, zajmując 8. pozycję.

W dodatkowym turnieju głównym Kamil Mierzwa uplasował się na 14. miejscu, natomiast Mateusz Mierzwa zdobył 4 punkty.

Najlepsi zawodnicy festiwalu otrzymali nagrody pieniężne, puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Nie tylko szachy. Organizatorzy zadbali o atmosferę

Uczestnicy dobrze wspominają nie tylko rywalizację przy szachownicach. Organizatorzy zadbali również o atmosferę podczas całego festiwalu. Na zawodników czekał m.in. stół pełen ciasteczek, napojów i różnych przekąsek.

Za przygotowanie tego poczęstunku i stworzenie przyjaznej atmosfery podziękowania należą się dyrektor Żanecie Mikule.

Zawodnicy Orlika z żalem opuszczali Iwonicz. Jak podkreślają, festiwal był bardzo udany, dlatego już teraz zapowiadają swój udział w jego jesiennej edycji.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał sędzia klasy międzynarodowej Krzysztof Skiba. Jego pomocnikiem był doświadczony sędzia Robert Stefański z Sędziszowa.

Reprezentanci Orlika Rudnik nad Sanem dziękują także władzom miasta oraz MOSiR-owi za umożliwienie im wyjazdu na zawody i reprezentowania Rudnika nad Sanem podczas festiwalu.

Info i zdjęcia GiM Rudnik nad Sanem

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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