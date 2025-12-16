Miesięcznik
System retencji wód opadowych powstanie przy ul. Niezłomnych

Miasto ogłosiło przetarg na realizację inwestycji pn. „Budowa systemu retencji wód opadowych w rejonie ulicy Niezłomnych”. To kolejny krok w kierunku zwiększenia odporności Stalowej Woli na skutki intensywnych opadów deszczu oraz adaptacji do zmian klimatu.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Zakres zamówienia obejmuje dwa główne zadania. Pierwszym z nich jest budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ulicy Niezłomnych. Drugie dotyczy realizacji robót zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, obejmującą budowę kanalizacji deszczowej w tej części miasta.

Jak podkreśla prezydent Stalowej Woli, inwestycja ma realnie poprawić bezpieczeństwo mieszkańców i skuteczność odwodnienia tego obszaru, a jednocześnie wpisuje się w długofalową strategię zrównoważonego rozwoju miasta.

Przedsięwzięcie będzie realizowane zgodnie z zasadą „nie czyń poważnych szkód” (DNSH), co oznacza, że zaplanowane prace uwzględniają ochronę środowiska oraz cele klimatyczne Unii Europejskiej.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach projektu „Kompleksowe dostosowanie Miasta Stalowa Wola do ekstremalnych stanów pogodowych poprzez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury”, realizowanego z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027.

Firmy zainteresowane realizacją zadania mogą składać oferty do 14 stycznia 2026 roku.

