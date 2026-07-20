Syreny alarmowe zabrzmią 21 lipca. To tylko ćwiczenia „ALARM 2026”

Ćwiczenia odbędą się w godzinach od 7 do 19 na terenie całego kraju. W tym czasie przeprowadzona zostanie głośna próba uruchomienia syren alarmowych oraz sprawdzenie działania systemów ostrzegania i alarmowania ludności.

Jak informują służby, emitowane sygnały będą miały wyłącznie charakter szkoleniowy i nie będą oznaczały realnego zagrożenia. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju i potraktowanie uruchomienia syren jako części ćwiczeń mających na celu sprawdzenie gotowości służb oraz doskonalenie procedur reagowania kryzysowego.

Ćwiczenie „ALARM 2026” ma pozwolić na weryfikację sprawności systemów ostrzegania, obiegu informacji oraz przygotowanie odpowiednich służb do działania w przypadku wystąpienia rzeczywistych zagrożeń.

Termin zapasowy przeprowadzenia ćwiczenia wyznaczono na 22 lipca.