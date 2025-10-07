Miesięcznik
Sympatyczni Nisko, wicemistrz III ligi podkarpackiej futsalu w sezonie 24/25 (fot. Sympatyczni Nisko)
Stalowa Wola Nisko 7 października 2025

Sympatyczni rozpoczną od spotkania z Anielą

W połowie listopada ruszają rozgrywki w podkarpackiej III lidze futsalowej. Sympatyczni Nisko rozpoczną sezon 2025/26 w Nowej Sarzynie. Ich rywalem będzie Pizzeria Aniela. Pierwszy mecz w Nisku, w hali RCEZ przy ul. Sandomierskiej 1, 22 listopada, z Futsalem Tryńcza. Do rozgrywek zgłosiło się 10 drużyn.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Zmieniła się formuła rozgrywek. Obowiązywać będzie system „każdy z każdym”, ale bez rundy rewanżowej. O tym, kto będzie gospodarzem zadecydowało losowanie. Sympatyczni Nisko 5 spotkań rozegrają w domu, a 4 na wyjeździe.
W fazie play-off czwarta drużyna sezonu zasadniczego zmierzy się z pierwszą, a druga z trzecią. Zwycięzca Wielkiego Finału awansuje do 2 ligi.
W ubiegłym sezonie Sympatyczni Nisko, będąc beniaminkiem III ligi, zajęli drugie miejsce, za Karpatią Zaczernie. Nasza drużyna w 10 meczach odniosła 7 zwycięstw, 3 przegrała (bilans bramkowy: 49:21). Najlepszym strzelcem zespołu był Juliusz Cupak. Wychowanek Stali Stalowa Wola, a od ponad 10 lat piłkarz LZS Zdziary zdobył 16 bramek.

Terminarz Sympatycznych Nisko sezon 25/26
15/16 listopada Pizzeria Aniela Nowa Sarzyna - Sympatyczni Nisko
22/23 listopada Sympatyczni Nisko - Futsal Tryńcza
29/20 listopada Sympatyczni Nisko - ZMM Maxpol Rzeszów
6/7 grudnia Tech-Project Jarosław - Sympatyczni Nisko
3/4 stycznia Sympatyczni Nisko - FC Łańcut
17/18 stycznia Zarzecze FC Futsal - Sympatyczni Nisko
24/25 stycznia I Love This Game Przeworsk - Sympatyczni Nisko
30/31 stycznia Sympatyczni Nisko - Stal Mielec
7/8 lutego Sympatyczni Nisko - PCRM CSA Politechnika Heiro II Rzeszów

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

