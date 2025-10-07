Sympatyczni rozpoczną od spotkania z Anielą

Zmieniła się formuła rozgrywek. Obowiązywać będzie system „każdy z każdym”, ale bez rundy rewanżowej. O tym, kto będzie gospodarzem zadecydowało losowanie. Sympatyczni Nisko 5 spotkań rozegrają w domu, a 4 na wyjeździe.

W fazie play-off czwarta drużyna sezonu zasadniczego zmierzy się z pierwszą, a druga z trzecią. Zwycięzca Wielkiego Finału awansuje do 2 ligi.

W ubiegłym sezonie Sympatyczni Nisko, będąc beniaminkiem III ligi, zajęli drugie miejsce, za Karpatią Zaczernie. Nasza drużyna w 10 meczach odniosła 7 zwycięstw, 3 przegrała (bilans bramkowy: 49:21). Najlepszym strzelcem zespołu był Juliusz Cupak. Wychowanek Stali Stalowa Wola, a od ponad 10 lat piłkarz LZS Zdziary zdobył 16 bramek.

Terminarz Sympatycznych Nisko sezon 25/26

15/16 listopada Pizzeria Aniela Nowa Sarzyna - Sympatyczni Nisko

22/23 listopada Sympatyczni Nisko - Futsal Tryńcza

29/20 listopada Sympatyczni Nisko - ZMM Maxpol Rzeszów

6/7 grudnia Tech-Project Jarosław - Sympatyczni Nisko

3/4 stycznia Sympatyczni Nisko - FC Łańcut

17/18 stycznia Zarzecze FC Futsal - Sympatyczni Nisko

24/25 stycznia I Love This Game Przeworsk - Sympatyczni Nisko

30/31 stycznia Sympatyczni Nisko - Stal Mielec

7/8 lutego Sympatyczni Nisko - PCRM CSA Politechnika Heiro II Rzeszów