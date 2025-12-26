Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Metro - Nisko
0.0 / 5
Stalowa Wola Nisko Rudnik nad Sanem Ulanów Radomyśl nad Sanem Bojanów 26 grudnia 2025

Sympatyczni Nisko zwycięzcą okręgowego Puchar Polski w futsalu

W Rudniku nad Sanem w hai Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozegrano finał Pucharu Polski na szczeblu podokręgu Stalowa Wola. Do rywalizacji przystąpiło 12 drużyn, podzielonych na dwie grupy. W meczu o pierwsze miejsce spotkały się drużyny występujące w 3. podkarpackiej lidze futsalowej, Sympatyczni Nisko i Pizzeria Aniela Nowa Sarzyna. Obydwie zapewniły sobie awans do finału wojewódzkiego, który zostanie rozegrany 11 stycznia w Błażowej.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W fazie grupowej Sympatyczni Nisko zanotowali cztery zwycięstwa i jeden remis, i do półfinałów awansowali z pierwszego miejsce. Z drugiego do najleposzej czwórki turnieju weszli piłkarze Serwatki Żabno-Stalowa Wola. Pizzeria Aniela wygrała drugą grupę, a obok niej do półfinałów awansowała Tanew Wólka Tanewska. W meczach półfinałowych Pizzeria Aniela pokonała Serwatkę, a Sympatyczni Tanew. W meczu o trzecie miejsce Serwatka wygrała z Tanwią 1:0, a jedynego gola strzelił Kostiantyn Ivakhnenko. W finale Sympatyczni Nisko zrewanżowali się Pizzerii Aniela za porażkę, jakiej doznali dzień wcześniej w zaległym meczu 3. ligi podkarpackiej futsalu - wygrali 2:1, a bramki dla zwycięzców zdobyli: Wojciech Tofil i Adrian Golik.
Sympatyczni Nisko występowali w składzie: Maciej Siudak - Juliusz Cupak, Jakub Kowalski, Wojciech Sobiło, Adrian Golik - Artur Kwiatkowski, Łukasz Socha, Filip Moskal, Wojciech Tofil, Sylwester Kutyła, Wojciech Urbanik, Krzysztof Urbanik.
Najlepszym strzelcem turnieju został Artur Łuczak (Pizzeria Aniela), najlepszym bramkarzem wybrano Daniela Ulawskiego (Serwatka Żabno), a najlepszym piłkarzem Adriana Golika (Sympatyczni Nisko).
Wyniki:
Grupa A: Rotunda Krzeszów - Łęg Stany 0:2, Tanew Wólka Tanewska - Płomień Trześń 2:1, Pizzeria Aniela Nowa Sarzyna - Galeria Mebli Alfa 1:1, Rotunda - Tanew 1:1, Łęg - Galeria Mebli Alfa 3:1, Płomień - Pizzeria Aniela 1:6, Tanew - Łęg 2:0, Pizzeria Aniela - Rotunda 4:0, Galeria Mebli Alfa – Płomień 1:1, Tanew - Pizzeria Aniela 0:0, Łęg - Płomień 5:0, Rotunda - Galeria Mebli Alfa 0:3, Pizzeria Aniela - Łęg 5:0, Galeria Mebli Alfa - Tanew 0:2, Płomień - Rotunda 0:8
Grupa B: Serwatka Futsal Team Żabno – KS Żupawa 1:0, Klub Chinola – Sympatyczni Nisko 0:3, Agro Crop Potok Wielki – Retman Ulanów 0:2, Serwatka - Klub Chinola 5:1, Żupawa – Retman 3:0, Sympatyczni - Agro Crop 7:0, Klub Chinola - Żupawa 0:1, Agro Crop - Serwatka 3:4, Retman - Sympatyczni 2:4, Klub Chinola - Agro Crop 1:1, Żupawa - Sympatyczni 0:1, Serwatka - Retman 1:1, Agro Crop - Żupawa 1:1, Retman - Klub Chinola 2:1, Sympatyczni - Serwatka Żabno 2:2
Półfinały: Pizzeria Aniela - Serwatka 2:0, Tanew - Sympatyczni 1:2
Mecz o 3. miejsce: Serwatka – Tanew 1:0
Finał: Sympatyczni Nisko - Pizzeria Aniela 2:1


Fotorelacja z turnieju, której autorem jest Daniel Tracz na profilach Podkarpackiego ZPN, Sympatycznych Nisko i Serwatki Futsal Team Żabno-Stalowa Wola.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Vincent Thoni zaproszony na wyjątkowy trening
Stalowa Wola
Vincent Thoni zaproszony na wyjątkowy trening
A po świętach spotykamy się na turnieju siatkarskim!
Stalowa Wola
A po świętach spotykamy się na turnieju siatkarskim!
„Stalówki” nie dały Kadetowi żadnych szans
Stalowa Wola
„Stalówki” nie dały Kadetowi żadnych szans
Stal pokonała AZS Politechnikę Rzeszowską, a Kuźnia AZS Jarosław
Stalowa Wola
Stal pokonała AZS Politechnikę Rzeszowską, a Kuźnia AZS Jarosław
Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola podsumował rok 2025
Stalowa Wola
Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola podsumował rok 2025
Zwycięska seria przerwana. Stal Stalowa Wola – Cracovia 75:80
Stalowa Wola
Zwycięska seria przerwana. Stal Stalowa Wola – Cracovia 75:80
14 goli w spotkaniu Sympatycznych Nisko z Pizzerią Aniela Nowa Sarzyna
Stalowa Wola
14 goli w spotkaniu Sympatycznych Nisko z Pizzerią Aniela Nowa Sarzyna
Czas na Cracovię i czwarte zwycięstwo z rzędu!
Stalowa Wola
Czas na Cracovię i czwarte zwycięstwo z rzędu!
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu