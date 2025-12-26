Sympatyczni Nisko zwycięzcą okręgowego Puchar Polski w futsalu

W fazie grupowej Sympatyczni Nisko zanotowali cztery zwycięstwa i jeden remis, i do półfinałów awansowali z pierwszego miejsce. Z drugiego do najleposzej czwórki turnieju weszli piłkarze Serwatki Żabno-Stalowa Wola. Pizzeria Aniela wygrała drugą grupę, a obok niej do półfinałów awansowała Tanew Wólka Tanewska. W meczach półfinałowych Pizzeria Aniela pokonała Serwatkę, a Sympatyczni Tanew. W meczu o trzecie miejsce Serwatka wygrała z Tanwią 1:0, a jedynego gola strzelił Kostiantyn Ivakhnenko. W finale Sympatyczni Nisko zrewanżowali się Pizzerii Aniela za porażkę, jakiej doznali dzień wcześniej w zaległym meczu 3. ligi podkarpackiej futsalu - wygrali 2:1, a bramki dla zwycięzców zdobyli: Wojciech Tofil i Adrian Golik.

Sympatyczni Nisko występowali w składzie: Maciej Siudak - Juliusz Cupak, Jakub Kowalski, Wojciech Sobiło, Adrian Golik - Artur Kwiatkowski, Łukasz Socha, Filip Moskal, Wojciech Tofil, Sylwester Kutyła, Wojciech Urbanik, Krzysztof Urbanik.

Najlepszym strzelcem turnieju został Artur Łuczak (Pizzeria Aniela), najlepszym bramkarzem wybrano Daniela Ulawskiego (Serwatka Żabno), a najlepszym piłkarzem Adriana Golika (Sympatyczni Nisko).

Wyniki:

Grupa A: Rotunda Krzeszów - Łęg Stany 0:2, Tanew Wólka Tanewska - Płomień Trześń 2:1, Pizzeria Aniela Nowa Sarzyna - Galeria Mebli Alfa 1:1, Rotunda - Tanew 1:1, Łęg - Galeria Mebli Alfa 3:1, Płomień - Pizzeria Aniela 1:6, Tanew - Łęg 2:0, Pizzeria Aniela - Rotunda 4:0, Galeria Mebli Alfa – Płomień 1:1, Tanew - Pizzeria Aniela 0:0, Łęg - Płomień 5:0, Rotunda - Galeria Mebli Alfa 0:3, Pizzeria Aniela - Łęg 5:0, Galeria Mebli Alfa - Tanew 0:2, Płomień - Rotunda 0:8

Grupa B: Serwatka Futsal Team Żabno – KS Żupawa 1:0, Klub Chinola – Sympatyczni Nisko 0:3, Agro Crop Potok Wielki – Retman Ulanów 0:2, Serwatka - Klub Chinola 5:1, Żupawa – Retman 3:0, Sympatyczni - Agro Crop 7:0, Klub Chinola - Żupawa 0:1, Agro Crop - Serwatka 3:4, Retman - Sympatyczni 2:4, Klub Chinola - Agro Crop 1:1, Żupawa - Sympatyczni 0:1, Serwatka - Retman 1:1, Agro Crop - Żupawa 1:1, Retman - Klub Chinola 2:1, Sympatyczni - Serwatka Żabno 2:2

Półfinały: Pizzeria Aniela - Serwatka 2:0, Tanew - Sympatyczni 1:2

Mecz o 3. miejsce: Serwatka – Tanew 1:0

Finał: Sympatyczni Nisko - Pizzeria Aniela 2:1



Fotorelacja z turnieju, której autorem jest Daniel Tracz na profilach Podkarpackiego ZPN, Sympatycznych Nisko i Serwatki Futsal Team Żabno-Stalowa Wola.