Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Fot. Sympatyczni Nisko/facebook
5.0 / 5
Stalowa Wola Nisko Rudnik nad Sanem Ulanów Radomyśl nad Sanem Pysznica Krzeszów Jarocin Harasiuki 13 stycznia 2026

Sympatyczni Nisko zagrali w finale wojewódzkim Pucharu Polski

Niedziela, 11 stycznia 2026 roku, na długo zapisze się w historii podkarpackiego futsalu. Hala sportowa w Błażowej była areną finału Wojewódzkiego Pucharu Polski, do którego przebiło się w drodze eliminacji osiem najlepszych zespołów spośród 65 zgłoszonych. Taka frekwencja tylko potwierdziła, że futsal na Podkarpaciu rozwija się w imponującym tempie.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W gronie finalistów znalazło się aż pięć drużyn trzecioligowych, w tym Sympatyczni Nisko, a więc zespół, który już od kilku sezonów stanowi jedną z wizytówek naszego regionu i całego wojewódzkiego futsalu. Los przydzielił ich do grupy A, gdzie czekali na nich: ligowy rywal Coala Containers Łańcut oraz dwie ambitne ekipy z Podokręgu Krosno: Beskid Prusiek i Cosmos Nowotaniec.

W pierwszym meczu Sympatyczni pokonali Beskid Prusiek 2:0, po trafieniach Grzegorza i Wojciecha Tofilów. Prawdziwy popis ofensywy przyszedł jednak w spotkaniu z Cosmosem Nowotaniec. Wygrana aż 10:0 była demonstracją futsalowej jakości. Gole strzelali kolejno Juliusz Cupak, Wojciech Tofil, Adam Cichoń, Filip Moskal, Grzegorz Tofil i Łukasz Socha, a tempo oraz organizacja gry zrobiły na publiczności ogromne wrażenie. Jedyną grupową wpadką była porażka 0:3 z Coalą Containers, która w tym meczu zagrała bardzo dojrzale i skutecznie wykorzystała swoje okazje, a tym samym rewanżując się Sympatycznym za niedawną porażkę ligową w Nisku. Grupę wygrał team z Łańcuta, a Sympatyczni awansowali do półfinału z drugiego miejsca.

W walce o finał na drodze Sympatycznych stanął ZMM Maxpol Rzeszów, a więc kolejny dobrze znany przeciwnik, aktualnie wicelider 3 ligi futsalu. W 2. kolejce ligowej Sympatyczni przegrali w swojej hali z Makspolem 4:5. W Błażowej pokonali drużynę z Rzeszowa 3:1. Równolegle w drugim półfinale Pizzeria Aniela Nowa Sarzyna nie dała większych szans Coal Containers Łańcut, wygrywając aż 6:2. Tym samym stało się jasne, że w finale zobaczymy starcie nie tylko dwóch ligowych rywali z 3 ligi podkarpackiej, ale także rewanż za finał okręgowy Pucharu Polski, zakończony zwycięstwem Sympatycznych Nisko 2:1. Tym razem z tarczą z boiska schodził Artur Łuczak i jego koledzy z Pizzerii Aniela. Drużyna z Nowej Sarzyny wygrała 3:1.

Sympatyczni Nisko wystepowali w składzie: Maciej Siudak - Łukasz Startek, Juliusz Cupak, Jakub Kowalski, Adam Cichoń, Filip Moskal, Łukasz Socha, Grzegorz Tofil, Wojciech Tofil, Krzysztof Urbanik, Wojciech Urbanik.

Najlepszy bramkarz turnieju: Aleksander Zwiercan (Coala Containers Futsal Łańcut).

Najlepszy strzelec turnieju: Krzysztof Gumieniak (Futsal Aniela Nowa Sarzyna) – 7 goli.

MVP turnieju: Juliusz Cupak (Sympatyczni Nisko).

TUTAJ zdjęcia z meczów Sympatycznych Nisko w Błażowej

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
WP-Transfer i HSW-Narzędziownia-Społem wciąż pozostają niepokonane
Stalowa Wola
WP-Transfer i HSW-Narzędziownia-Społem wciąż pozostają niepokonane
W niedzielę z Developresem i powtórka z Karpatami
Stalowa Wola
W niedzielę z Developresem i powtórka z Karpatami
Stal druga na Podkarpaciu, Kuźnia Koszykówki szósta
Stalowa Wola
Stal druga na Podkarpaciu, Kuźnia Koszykówki szósta
Nisko wspiera sport. Kluby mogą ubiegać się o dotacje
Nisko
Nisko wspiera sport. Kluby mogą ubiegać się o dotacje
Zwycięstwo Stali w Jarosławiu, porażka Kuźni Koszykówki w Przemyśl
Stalowa Wola
Zwycięstwo Stali w Jarosławiu, porażka Kuźni Koszykówki w Przemyśl
Zwycięska inauguracja „Stalówek” U-14
Stalowa Wola
Zwycięska inauguracja „Stalówek” U-14
Profesor Pisarczyk nie odpuszcza… Stal - UJK Kielce 66:85
Stalowa Wola
Profesor Pisarczyk nie odpuszcza… Stal - UJK Kielce 66:85
Długo w Dębicy „veganki” nie zagościły…
Stalowa Wola
Długo w Dębicy „veganki” nie zagościły…
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu