Sympatyczni Nisko zagrali w finale wojewódzkim Pucharu Polski

W gronie finalistów znalazło się aż pięć drużyn trzecioligowych, w tym Sympatyczni Nisko, a więc zespół, który już od kilku sezonów stanowi jedną z wizytówek naszego regionu i całego wojewódzkiego futsalu. Los przydzielił ich do grupy A, gdzie czekali na nich: ligowy rywal Coala Containers Łańcut oraz dwie ambitne ekipy z Podokręgu Krosno: Beskid Prusiek i Cosmos Nowotaniec.

W pierwszym meczu Sympatyczni pokonali Beskid Prusiek 2:0, po trafieniach Grzegorza i Wojciecha Tofilów. Prawdziwy popis ofensywy przyszedł jednak w spotkaniu z Cosmosem Nowotaniec. Wygrana aż 10:0 była demonstracją futsalowej jakości. Gole strzelali kolejno Juliusz Cupak, Wojciech Tofil, Adam Cichoń, Filip Moskal, Grzegorz Tofil i Łukasz Socha, a tempo oraz organizacja gry zrobiły na publiczności ogromne wrażenie. Jedyną grupową wpadką była porażka 0:3 z Coalą Containers, która w tym meczu zagrała bardzo dojrzale i skutecznie wykorzystała swoje okazje, a tym samym rewanżując się Sympatycznym za niedawną porażkę ligową w Nisku. Grupę wygrał team z Łańcuta, a Sympatyczni awansowali do półfinału z drugiego miejsca.

W walce o finał na drodze Sympatycznych stanął ZMM Maxpol Rzeszów, a więc kolejny dobrze znany przeciwnik, aktualnie wicelider 3 ligi futsalu. W 2. kolejce ligowej Sympatyczni przegrali w swojej hali z Makspolem 4:5. W Błażowej pokonali drużynę z Rzeszowa 3:1. Równolegle w drugim półfinale Pizzeria Aniela Nowa Sarzyna nie dała większych szans Coal Containers Łańcut, wygrywając aż 6:2. Tym samym stało się jasne, że w finale zobaczymy starcie nie tylko dwóch ligowych rywali z 3 ligi podkarpackiej, ale także rewanż za finał okręgowy Pucharu Polski, zakończony zwycięstwem Sympatycznych Nisko 2:1. Tym razem z tarczą z boiska schodził Artur Łuczak i jego koledzy z Pizzerii Aniela. Drużyna z Nowej Sarzyny wygrała 3:1.

Sympatyczni Nisko wystepowali w składzie: Maciej Siudak - Łukasz Startek, Juliusz Cupak, Jakub Kowalski, Adam Cichoń, Filip Moskal, Łukasz Socha, Grzegorz Tofil, Wojciech Tofil, Krzysztof Urbanik, Wojciech Urbanik.

Najlepszy bramkarz turnieju: Aleksander Zwiercan (Coala Containers Futsal Łańcut).

Najlepszy strzelec turnieju: Krzysztof Gumieniak (Futsal Aniela Nowa Sarzyna) – 7 goli.

MVP turnieju: Juliusz Cupak (Sympatyczni Nisko).

TUTAJ zdjęcia z meczów Sympatycznych Nisko w Błażowej