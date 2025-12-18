Miesięcznik
Sympatyczni Nisko w najlepszej czwórce 17. Heiro Futsal Cup

W grupie Sympatyczni Nisko nie mieli sobie równych. W trzech meczach odnieśli trzy zwycięstwa, zdobyli piętnaście bramek, nie stracili ani jednej. Także w dwóch pierwszych meczach fazy pucharowej nie dali swoim rywalom żadnych szans. Ich zwycięski marsz został przerwany dopiero w półfinale przez 18. Dywizję Zmechanizowaną Siedlce.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

I jak się później okazało „zmechanizowani” zostali zwycięzcami turnieju, w którym do rywalizacji przystąpiło kilka naprawdę „zacnych” ekip. Łącznie w turnieju wystąpiły 32 drużyny, w tym z Ukrainy i Węgier - obydwie Sympatyczni Nisko ograli…
W meczu o pierwsze 18. Dywizja Zmechanizowana Siedlce pokonała Kolbuszowiankę 5:0, natomiast Sympatyczni Nisko zagrali o trzecie miejsce i po dramatycznym, niezwykle wyrównanym spotkaniu, przegrali z Heiro Rzeszów 2:3.
Koronę króla strzelców turnieju przypadła trójce piłkarzy: Juliuszowi Cupakowi (Sympatyczni Nisko) oraz Damianowi Barszczakowi i Bartłomiejowi Przybyło (18 Dywizja Zmechanizowana Siedlce) - wszyscy mieli na koncie po 7 goli. Najlepszym bramkarzem został wybrany Szymon Szczupak z Kolbuszowianki, a nagrodę dla MVP odebrał Bartłomiej Przybyło.

Fazę grupowa
Sympatyczni Nisko - Borgwarner Rzeszów 3:0 (Cupak 2, Kowalski
Sympatyczni - Futsal Tryńcza 8:0 (Cupak 2, Tofil 2, Pchełka, Sobiło, Urbanik, Socha)
Sympatyczni - Ukrainian Legion (Ukraina) 4:0 (Pchełka, Urbanik, Socha, Cupak)

Faza pucharowa
1/8 finału
Sympatyczni - AC Villám Focisuli és Futsal Club (Węgry) 3:1 (Kowalski 2, Cupak)
Ćwierćfinał
Sympatyczni - La Manita Różanka 2:1 (Tofil, Sobiło)

Półfinał
Sympatyczni - 18. Dywizja Zmechanizowana Siedlce 1:4 (Cupak)

Mecz o 3. miejsce
Sympatyczni - Heiro Rzeszów 2:3 (Socha, Startek)

Sympatyczni Nisko wystepowali w składzie: Maciej Siudak, Łukasz Startek, Łukasz Socha, Juliusz Cupak, Jakub Kowalski, Wojciech Sobiło, Wojciech Tofil, Wojciech Urbanik, Grzegorz Tofil, Adam Cichoń, Artur Kwiatkowski, Kacper Pchełka.

