Sympatyczni Nisko w najlepszej czwórce 17. Heiro Futsal Cup

I jak się później okazało „zmechanizowani” zostali zwycięzcami turnieju, w którym do rywalizacji przystąpiło kilka naprawdę „zacnych” ekip. Łącznie w turnieju wystąpiły 32 drużyny, w tym z Ukrainy i Węgier - obydwie Sympatyczni Nisko ograli…

W meczu o pierwsze 18. Dywizja Zmechanizowana Siedlce pokonała Kolbuszowiankę 5:0, natomiast Sympatyczni Nisko zagrali o trzecie miejsce i po dramatycznym, niezwykle wyrównanym spotkaniu, przegrali z Heiro Rzeszów 2:3.

Koronę króla strzelców turnieju przypadła trójce piłkarzy: Juliuszowi Cupakowi (Sympatyczni Nisko) oraz Damianowi Barszczakowi i Bartłomiejowi Przybyło (18 Dywizja Zmechanizowana Siedlce) - wszyscy mieli na koncie po 7 goli. Najlepszym bramkarzem został wybrany Szymon Szczupak z Kolbuszowianki, a nagrodę dla MVP odebrał Bartłomiej Przybyło.

Fazę grupowa

Sympatyczni Nisko - Borgwarner Rzeszów 3:0 (Cupak 2, Kowalski

Sympatyczni - Futsal Tryńcza 8:0 (Cupak 2, Tofil 2, Pchełka, Sobiło, Urbanik, Socha)

Sympatyczni - Ukrainian Legion (Ukraina) 4:0 (Pchełka, Urbanik, Socha, Cupak)

Faza pucharowa

1/8 finału

Sympatyczni - AC Villám Focisuli és Futsal Club (Węgry) 3:1 (Kowalski 2, Cupak)

Ćwierćfinał

Sympatyczni - La Manita Różanka 2:1 (Tofil, Sobiło)

Półfinał

Sympatyczni - 18. Dywizja Zmechanizowana Siedlce 1:4 (Cupak)

Mecz o 3. miejsce

Sympatyczni - Heiro Rzeszów 2:3 (Socha, Startek)

Sympatyczni Nisko wystepowali w składzie: Maciej Siudak, Łukasz Startek, Łukasz Socha, Juliusz Cupak, Jakub Kowalski, Wojciech Sobiło, Wojciech Tofil, Wojciech Urbanik, Grzegorz Tofil, Adam Cichoń, Artur Kwiatkowski, Kacper Pchełka.