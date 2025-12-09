Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Księgarnia Regionalna
Łukasz Startek, kapitan Sympatycznych Nisko
0.0 / 5
Stalowa Wola Nisko Radomyśl nad Sanem Pysznica Jarocin 9 grudnia 2025

Sympatyczni Nisko triumfują w Jarosławiu. Z nowym bramkarzem i nowym napastnikiem

Futsal. 3 liga podkarpacka. W mocno okrojonym składzie, między innymi bez dwóch bramkarzy, pojechała do Jarosławia na spotkanie z tamtejszym Tech-Projektem drużyna Sympatycznych Nisko i… wygrała! Kolejnym rywalem naszej drużyny będzie w ostatnia sobotą przed Wigilią.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy


W wygranej z Tech-Projektem największy udział mieli… debiutanci. W bramce Sympatycznych świetnie spisywał się Grzegorz Tofil, a więc zawodnik z pola, a w ataku brylował Wojciech Sobiło, zdobywając w pierwszym swoim ligowym meczu futsalowym w tym sezonie trzy bramki.
Następny mecz Sympatyczni Nisko zagrają 19 grudnia w Nowej Sarzynie z Pizzerią Aniela (zaległe spotkanie 1. kolejki), która w przedostatniej kolejce zdemolowała zespół z Tryńczy, strzelając mu 24 gole. Siedem bramek zdobył Eryk Sarzyński, a pięć Artur Łuczak, a więc kolega klubowy kilku zawodników Sympatycznych, z którymi wystepuję na zielone murawie w lidze okregiowej w drużynie Zdziary.

TECH-PROJECT FUTSAL TEAM JAROSŁAW - SYMPATYCZNI NISKO 5:7 (0:3)
0:1 Sobiło (2), 0:2 Socha (5), 0:3 Cichoń (18), 0:4 Cupak (21), 1:4 Broda (21), 2:4 M.Gierczak (25), 2:5 Sobiło (27), 2:6 Urbanik (29), 3:6 Mikus (33), 3:7 Sobiło (35), 4:7 K.Gierczak (39), 5:7 K.Gierczak (40)
TECH-PROJECT: Czemerda - S.Bogacz, Broda, Błonarowicz, Fedyk - Blok, Przepaśniak, M.Gierczak, K.Gierczak, K.Bogacz, Zarębiński, Mikus, Wojciechowski.
SYMPATYCZNI: Tofil - Startek, Cupak, Kwiatkowski, Sobiło - Cichoń, Urbanik, Moskal, Socha.
Sędziował Bartosz Zdeb (Hucisko)
Żółta kartka Kwiatkowski (Sympatyczni Nisko).

W pozostałych meczach 4. kolejki: Futsal Tryńcza - Politechnika/Heiro II Rzeszów 1:5 (0:2), Coala Containers Łańcut - I love This Game Przeworsk 5:3 (2:2), ZMM Maxpol Rzeszów - Stal Mielec 7:0 (3:0), GKS Futsal Zarzecze - Pizzeria Aniela Nowa Sarzyna 6:7 (3:4).

Najlepszy strzelec: 9 - Łuczak, Sarzyński (Pizzeria Aniela)
Sympatyczni (18): 6 - Cupak, 3 - Sobiło, 2 - Golik, 1 - Cichoń, Kowalski, Machado, Moskal, Tofil, Socha, Urbanik.

Tabela za laczynaspilka.pl

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
MISTA Sp. z o.o. liderem dynamiki sprzedaży. Podkarpacka spółka zbrojeniowa z prestiżowym tytułem Złotej Setki Firm Podkarpacia
Stalowa Wola
MISTA Sp. z o.o. liderem dynamiki sprzedaży. Podkarpacka spółka zbrojeniowa z prestiżowym tytułem Złotej Setki Firm Podkarpacia
„Święta bez granic” w Muzeum COP
Stalowa Wola
„Święta bez granic” w Muzeum COP
Lasowiacka Msza Święta upamiętni historię kościoła św. Floriana
Stalowa Wola
Lasowiacka Msza Święta upamiętni historię kościoła św. Floriana
Nowe tory, perony i prędkości
Zaleszany
Nowe tory, perony i prędkości
Koncert Adwentowy w Stalowej Woli - Rozwadowie
Stalowa Wola
Koncert Adwentowy w Stalowej Woli - Rozwadowie
"Zima w tle" - wyjątkowa wystawa w MDK
Stalowa Wola
"Zima w tle" - wyjątkowa wystawa w MDK
Krew, dobro i świąteczna energia. Udana akcja w Zbydniowie
Zaleszany
Krew, dobro i świąteczna energia. Udana akcja w Zbydniowie
Sygnalizacja świetlna przy ul. Okulickiego ruszy 15 grudnia
Stalowa Wola
Sygnalizacja świetlna przy ul. Okulickiego ruszy 15 grudnia
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu