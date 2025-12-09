Sympatyczni Nisko triumfują w Jarosławiu. Z nowym bramkarzem i nowym napastnikiem



W wygranej z Tech-Projektem największy udział mieli… debiutanci. W bramce Sympatycznych świetnie spisywał się Grzegorz Tofil, a więc zawodnik z pola, a w ataku brylował Wojciech Sobiło, zdobywając w pierwszym swoim ligowym meczu futsalowym w tym sezonie trzy bramki.

Następny mecz Sympatyczni Nisko zagrają 19 grudnia w Nowej Sarzynie z Pizzerią Aniela (zaległe spotkanie 1. kolejki), która w przedostatniej kolejce zdemolowała zespół z Tryńczy, strzelając mu 24 gole. Siedem bramek zdobył Eryk Sarzyński, a pięć Artur Łuczak, a więc kolega klubowy kilku zawodników Sympatycznych, z którymi wystepuję na zielone murawie w lidze okregiowej w drużynie Zdziary.

TECH-PROJECT FUTSAL TEAM JAROSŁAW - SYMPATYCZNI NISKO 5:7 (0:3)

0:1 Sobiło (2), 0:2 Socha (5), 0:3 Cichoń (18), 0:4 Cupak (21), 1:4 Broda (21), 2:4 M.Gierczak (25), 2:5 Sobiło (27), 2:6 Urbanik (29), 3:6 Mikus (33), 3:7 Sobiło (35), 4:7 K.Gierczak (39), 5:7 K.Gierczak (40)

TECH-PROJECT: Czemerda - S.Bogacz, Broda, Błonarowicz, Fedyk - Blok, Przepaśniak, M.Gierczak, K.Gierczak, K.Bogacz, Zarębiński, Mikus, Wojciechowski.

SYMPATYCZNI: Tofil - Startek, Cupak, Kwiatkowski, Sobiło - Cichoń, Urbanik, Moskal, Socha.

Sędziował Bartosz Zdeb (Hucisko)

Żółta kartka Kwiatkowski (Sympatyczni Nisko).

W pozostałych meczach 4. kolejki: Futsal Tryńcza - Politechnika/Heiro II Rzeszów 1:5 (0:2), Coala Containers Łańcut - I love This Game Przeworsk 5:3 (2:2), ZMM Maxpol Rzeszów - Stal Mielec 7:0 (3:0), GKS Futsal Zarzecze - Pizzeria Aniela Nowa Sarzyna 6:7 (3:4).

Najlepszy strzelec: 9 - Łuczak, Sarzyński (Pizzeria Aniela)

Sympatyczni (18): 6 - Cupak, 3 - Sobiło, 2 - Golik, 1 - Cichoń, Kowalski, Machado, Moskal, Tofil, Socha, Urbanik.

Tabela za laczynaspilka.pl