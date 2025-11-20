Sympatyczni Nisko ruszają do boju! Z małym poślizgiem…

W zaplanowanej na 15 listopada 1. kolejce odbyły się tylko 3 mecze. Politechnika/Heiro II Rzeszów przegrała z Tech-Projektem Jarosław 4:6, I Love This Game Przeworsk pokonał GKS Futsal Zarzecze 6:4, a ZMM Maxpol Rzeszów wygrał z Futsalem Tryńcza 7:5. I to właśnie ta ostatnia drużyna będzie pierwszym rywalem wicemistrza 3 podkarpackiej ligi futsalowej ostatniej edycji. We wspomnianym meczu z ekipą z Rzeszowa cztery z pięciu goli zdobytych przez gospodarzy było dziełem Pawła Botwiny (16, 33, 34, 38), a jednego gola dołożył Adrian Wojtyna (26).

Sympatyczni Nisko przed inauguracją rozgrywek „zakontraktowali” kilku nowych piłkarzy. Do drużyny, którą prowadzi grający trener Krzysztof Urbanik dołączyli: Jakub Kowalski - były obrońca m.in. Arki Gdynia, Widzewa, Ruchu Chorzów, Podbeskidzia i Stali Stalowa Wola, w której od blisko roku pełni funkcję dyrektora sportowego, Krystian Tabaka - były piłkarz m.in. Stali Stalowa Wola, Sokoła Nisko, a ostatnio Słowianina Grębów, Brazylijczyk Gustavo Machado Martins - pomocnik Stali Gorzyce, Adrian Golik (Olimpia Pysznica), Filip Moskal (LZS Zdziary).

Przypominamy, że zmieniła się formuła rozgrywek 3 ligi futsalowej. Obowiązywać będzie system „każdy z każdym”, ale bez rundy rewanżowej. Sympatyczni Nisko 5 spotkań rozegrają w domu, a 4 na wyjeździe. Tak zadecydowało… losowanie.

W fazie play-off czwarta drużyna sezonu zasadniczego zmierzy się z pierwszą, a druga z trzecią. Zwycięzca Wielkiego Finału awansuje do 2 ligi.

Kadra Sympatycznych Nisko na sezon 2025/26:

Patryk Drzymała, Maciej Siudak - Łukasz Startek, Juliusz Cupak, Grzegorz Tofil, Wojciech Sobiło, Wojciech Tofil, Adam Cichoń, Sylwester Kutyła, Krzysztof Urbanik, Piotr Urbanik, Artur Kwiatkowski, Adam Zelek, Kacper Pchełka, Piotr Młynarczyk, Adrian Golik, Łukasz Socha, Filip Moskal, Jakub Kowalski, Wojciech Urbanik, Konrad Mulawka, Krystian Tabaka, Machado Pontes Martins Gustavo.

Terminarz 2025/2026

22/23 listopada Sympatyczni - Futsal Tryńcza

29/20 listopada Sympatyczni - ZMM Maxpol Rzeszów

6/7 grudnia Tech-Project Jarosław - Sympatyczni

19 grudnia Pizzeria Aniela Nowa Sarzyna - Sympatyczni

3/4 stycznia Sympatyczni - FC Łańcut

17/18 stycznia Zarzecze FC Futsal - Sympatyczni

24/25 stycznia I Love This Game Przeworsk - Sympatyczni

30/31 stycznia Sympatyczni - Stal Mielec

7/8 lutego Sympatyczni - PCRM CSA Politechnika/Heiro II Rzeszów