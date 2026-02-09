Miesięcznik
w rundzie zasadniczej Juliusz Cupak nie zdobył bramki tylko w jednym meczu, z Coalą Containers Łańcut
Sympatyczni Nisko - Pizzeria Aniela Nowa Sarzyna w półfinale play-off

Zakończyła się runda zasadnicza w rozgrywkach 3 ligi podkarpackiej futsalu. Z pierwszego miejsca przystąpią do fazy play-off Sympatyczni Nisko, którzy zapewnili sobie je wygrywając w ostatniej kolejce z Politechniką/Heiro II Rzeszów. Rywalem naszej drużyny w półfinale play-off będzie Pizzeria Aniela Nowa Sarzyna. W drugiej parze Tech-Project Jarosław zmierzy się z ZZM Maxpol Rzeszów.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Ostatnim przeciwnikiem Sympatycznych Nisko w sezonie zasadniczym 2025/26 była Politechnika Rzeszowska/Heiro II Rzeszów. Od pierwszej sekundy gospodarze narzucili wysokie tempo, nie pozwalając rozwinąć skrzydeł skromnej ekipie z Rzeszowa, która przyjechała tylko w „siódemkę”. Było to spotkanie z gatunku „do jednej bramki”.

Już po kwadransie gry nasza drużyna prowadziła 5:0. Kilkadziesiąt sekund później bramkarz Politechniki skapitulował po raz szósty. Pokonał go… bramkarz Sympatycznych, Patryk Drzymała, posyłając mocnego „szczura” zza łuku. W drugiej połowie pan Patryk raz jeszcze wpisał się na liste strzelców, tym razem skierował piłkę z bliskiej odległości po zagraniu Wojciecha Sobiły.

Do niespodzianki doszło w Zarzeczu, gdzie przedostatnia drużyna tabeli ligowej pokonała Tech-Project, spychając drużynę z Jarosławia na drugie miejsce.Teraz czeka Sympatycznych Nisko spotkanie półfinałowe play-off z Pizzerią Aniela Nowa Sarzyna, które odbędzie się w Nisku, 21 lutego (sobota) o godz. 18.

Przypomnijmy, że zwycięzca 3 ligi podkarpackiej zmierzy się w barażu o 2 ligę (dwumecz)  ze zwycięzcą 3 ligi małopolskiej, a jest nim drużyna Migrond Ostrowsko Futsal.

SYMPATYCZNI NISKO - POLITECHNIKA RZESZOWSKA/HEIRO II RZESZÓW 16:2 (9:1)

1-0 Socha (2), 2-0 Sobiło (4), 3-0 Młynarczyk (12), 4-0 Socha (12), 5-0 Młynarczyk (13), 6-0 Drzymała (16), 6-1 Bator (17), 7-1 Cupak (17), 8-1 Biliński (18-sam.), 9-1 Młynarczyk (19), 10-1 Socha (21), 11-1 Młynarczyk (26), 12-1 Cupak (28), 12-2 Pitrus (29), 13-2 Moskal (30), 14-2 Cichoń (32), 15-2 Drzymała (33), 16-2 Sobiło (36)

SYMPATYCZNI:  Patryk Drzymała - Łukasz Startek, Juliusz Cupak, Filip Moskal, Adrian Golik, Łukasz Socha, Grzegorz Tofil, Piotr Młynarczyk, Wojciech Sobiło, Adam Cichoń.

W pozostałych meczach 9. kolejki: GKS Futsal Zarzecze - Tech-Project Jarosław 5:4 (3:3), Pizzeria Aniela Nowa Sarzyna - Coala Containers Futsal Łańcut 9:4 (3:1), ZMM Maxpol Rzeszów - I Love This Game Przeworsk 4:4 (2:2), Futsal Tryńcza - Stal Mielec 6:7.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

