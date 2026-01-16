Miesięcznik
W ostatniej kolejce Sympatyczni Nisko pokonali Coala Containers Futsal Łańcut 4:1
16 stycznia 2026

Sympatyczni Nisko jadą do Zarzecza. Po zwycięstwo!

W sobotę i niedzielę, 17 i 18 stycznia odbędzie się 6. kolejka 3 ligi podkarpackiej futsalu. Sympatyczni Nisko zagrają na wyjeździe, a ich rywalem będzie przedostatnia drużyna tabeli ligowej Futsal Zarzecze.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W ostatniej kolejca nasza drużyna pokonała Coala Containers Futsal Łańcut 4:1, natomiast zespół z Zarzecza wygrał z Futsalem Tryńcza 13:4. I jest to jedyna, jak dotąd, wygrana sobotniego rywala Sympatycznych w tym sezonie. We wcześniejszych meczach piłkarze z Zarzecza doznał czterech porażek; w domu z Politechniką/Heiro II Rzeszów 5:1 i z Pizzerią Aniela Nowa Sarzyna 6:7 oraz na wyjazdach z O live This Game Przeworsk 3:6 i Stalą Mielec 2:6.

Mecz Futsal Zarzecze - Sympatyczni Nisko, 17 stycznia o godz. 19.

Także w 7. kolejce Sympatyczni Nisko walczyć będą o ligowe punkty w obcej hali. Ich rywalem będzie I Love This Game Przeworsk, a 1 lutego nasza drużyna podejmie Stal Mielec (godz. 14).

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

