Sylwestrowy Marsz Pamięci na Górach Tułowych

Tegoroczna trasa nie była przypadkowa. W 2025 roku przypadała 75. rocznica ataku wojsk KBW na oddział Adama Kusza „Garbatego” oraz 28. rocznica postawienia krzyża z inicjatywy Koła ŚZŻAK. Spotkanie pod krzyżem i przy nowo odsłoniętych w sierpniu tablicach - pamiątkowej i informacyjnej - miało upamiętnić żołnierzy jednego z ostatnich oddziałów podziemia niepodległościowego.

Uczestnicy marszu, w tym m.in. prezes Koła Zbigniew Markut, wiceprezes i skarbnik Tadeusz Puchalski, sekretarz Grażyna Bogacz, członkowie Zarządu: Władysław Potocki, a także członkowie i sympatycy Koła, zapalili pod krzyżem znicze i odmówili krótką modlitwę. Szczegółowe wydarzenia z sierpnia 1950 roku przypomniał Zbigniew Markut.

Marsz zakończył się ogniskiem i poczęstunkiem w Dwugajówce u prezesa Koła. Wspólnie uczestnicy wspominali 85 uroczystości patriotycznych, w których brali udział w mijającym roku. Prezes Markut podsumował działalność Koła w 2025 roku oraz przedstawił plany na najbliższy czas, które są już w realizacji.

Podczas spotkania wręczono także medale „Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy AK” oraz odznaki Koła. Medale otrzymali Henryk Szcząchor i Wiesław Gzik, a odznakę Koła - Tomasz Gałus.

Marsz szlakiem żołnierzy niezłomnych „Garbatego” był nie tylko lekcją historii, lecz także sposobnością do wspólnego świętowania pamięci o tych, którzy walczyli o wolną Polskę. Po serdecznych, noworocznych życzeniach uczestnicy rozeszli się z nadzieją na kolejne spotkanie w ramach Sylwestrowego Marszu 2026.