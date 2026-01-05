Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola Nisko 5 stycznia 2026

Sylwestrowy Marsz Pamięci na Górach Tułowych

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W słoneczne przedpołudnie 31 grudnia 2025 roku, po raz piąty, kilkanaście osób - członków i sympatyków Koła - wyruszyło z Janowa Lubelskiego w stronę Gór Tułowych.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Tegoroczna trasa nie była przypadkowa. W 2025 roku przypadała 75. rocznica ataku wojsk KBW na oddział Adama Kusza „Garbatego” oraz 28. rocznica postawienia krzyża z inicjatywy Koła ŚZŻAK. Spotkanie pod krzyżem i przy nowo odsłoniętych w sierpniu tablicach - pamiątkowej i informacyjnej - miało upamiętnić żołnierzy jednego z ostatnich oddziałów podziemia niepodległościowego.

Uczestnicy marszu, w tym m.in. prezes Koła Zbigniew Markut, wiceprezes i skarbnik Tadeusz Puchalski, sekretarz Grażyna Bogacz, członkowie Zarządu: Władysław Potocki, a także członkowie i sympatycy Koła, zapalili pod krzyżem znicze i odmówili krótką modlitwę. Szczegółowe wydarzenia z sierpnia 1950 roku przypomniał Zbigniew Markut.

Marsz zakończył się ogniskiem i poczęstunkiem w Dwugajówce u prezesa Koła. Wspólnie uczestnicy wspominali 85 uroczystości patriotycznych, w których brali udział w mijającym roku. Prezes Markut podsumował działalność Koła w 2025 roku oraz przedstawił plany na najbliższy czas, które są już w realizacji.

Podczas spotkania wręczono także medale „Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy AK” oraz odznaki Koła. Medale otrzymali Henryk Szcząchor i Wiesław Gzik, a odznakę Koła - Tomasz Gałus.

Marsz szlakiem żołnierzy niezłomnych „Garbatego” był nie tylko lekcją historii, lecz także sposobnością do wspólnego świętowania pamięci o tych, którzy walczyli o wolną Polskę. Po serdecznych, noworocznych życzeniach uczestnicy rozeszli się z nadzieją na kolejne spotkanie w ramach Sylwestrowego Marszu 2026.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Anielskie Kolędowanie z sercem
Zaleszany
Anielskie Kolędowanie z sercem
Muzyczne powitanie Nowego Roku w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Muzyczne powitanie Nowego Roku w Stalowej Woli
Program płatności bezgotówkowych w Policji przedłużony do 2028 roku
Program płatności bezgotówkowych w Policji przedłużony do 2028 roku
Nowoczesne wyposażenie dla szkoły w Cholewianej Górze
Jeżowe
Nowoczesne wyposażenie dla szkoły w Cholewianej Górze
Stalowa Wola inwestuje w zielono-niebieską infrastrukturę
Stalowa Wola
Stalowa Wola inwestuje w zielono-niebieską infrastrukturę
Czas Baobabów
Stalowa Wola
Czas Baobabów
NFZ podpowiada jak wytrwać w noworocznych postanowieniach
NFZ podpowiada jak wytrwać w noworocznych postanowieniach
Barwny Orszak Trzech Króli znów w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Barwny Orszak Trzech Króli znów w Stalowej Woli
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu