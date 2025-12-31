Sylwester w śniegu i trudne warunki na drogach

Opady śniegu spowodowały pogorszenie warunków na drogach. Nawierzchnie stały się śliskie, a widoczność miejscami ograniczona, dlatego kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność podczas dzisiejszych podróży, zwłaszcza wieczorem i w nocy.

Sylwester w tym roku upływa więc w zimowej aurze, co dla wielu mieszkańców może być miłą odmianą i wprowadzeniem w noworoczny klimat. Jak wynika z długoterminowej prognozy pogody, śnieg i niskie temperatury mogą utrzymać się również w najbliższych dniach.