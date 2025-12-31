Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Urząd Marszałkowskie - życzenia
0.0 / 5
Stalowa Wola Nisko 31 grudnia 2025

Sylwester w śniegu i trudne warunki na drogach

Dziś, 31 grudnia, w Stalowej Woli i okolicach, dała o sobie znać typowa, grudniowa pogoda. Po południu rozpoczęły się intensywne opady śniegu, które szybko zmieniły krajobraz miasta na zimowy. Biały puch pokrył ulice, chodniki i place, tworząc świąteczno-sylwestrową scenerię.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Opady śniegu spowodowały pogorszenie warunków na drogach. Nawierzchnie stały się śliskie, a widoczność miejscami ograniczona, dlatego kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność podczas dzisiejszych podróży, zwłaszcza wieczorem i w nocy.

Sylwester w tym roku upływa więc w zimowej aurze, co dla wielu mieszkańców może być miłą odmianą i wprowadzeniem w noworoczny klimat. Jak wynika z długoterminowej prognozy pogody, śnieg i niskie temperatury mogą utrzymać się również w najbliższych dniach.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Akademia Ciupaga zaśpiewa kolędy w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Akademia Ciupaga zaśpiewa kolędy w Stalowej Woli
Rusza rewitalizacja parku przy Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym
Stalowa Wola
Rusza rewitalizacja parku przy Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym
Nocna prohibicja w Stalowej Woli: przypominamy zmiany
Stalowa Wola
Nocna prohibicja w Stalowej Woli: przypominamy zmiany
Pomyśl o psie
Stalowa Wola
Pomyśl o psie
Chciał dokupić alkohol i wpadł - pijany za kierownicą
Ulanów
Chciał dokupić alkohol i wpadł - pijany za kierownicą
Stalowa Wola pamięta o Eugeniuszu Kwiatkowskim
Stalowa Wola
Stalowa Wola pamięta o Eugeniuszu Kwiatkowskim
Laboratorium stalowowolskiego szpitala znów z doskonałymi ocenami
Stalowa Wola
Laboratorium stalowowolskiego szpitala znów z doskonałymi ocenami
Ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy
Stalowa Wola
Ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu