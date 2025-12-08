Miesięcznik
Stalowa Wola

Sygnalizacja świetlna przy ul. Okulickiego ruszy 15 grudnia

Po wielu miesiącach oczekiwań i zamieszania związanego z uruchomieniem nowej sygnalizacji świetlnej przy ul. Okulickiego, miasto ogłasza ostateczny termin włączenia świateł. Jak poinformował prezydent Lucjusz Nadbereżny, pełna sygnalizacja zacznie działać 15 grudnia.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Nowe światła, zamontowane w rejonie dworca PKS i wiaduktu, przez długi czas funkcjonowały jedynie w trybie ostrzegawczym. Jak tłumaczył magistrat, było to spowodowane koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych zatwierdzeń dotyczących nowej organizacji ruchu.

- Światła zostaną włączone 15 grudnia. Będą działały od godziny 6 do 18, czyli tak jak odbywa się tam ruch - poinformował prezydent Nadbereżny.

Sygnalizacja ma poprawić bezpieczeństwo pieszych i kierowców, jednak nie wszyscy będą z tego faktu zadowoleni. Podczas wcześniejszego, krótkiego uruchomienia świateł okazało się, że wielu pieszych ignorowało czerwone światło i przechodziło przez jezdnię tak jak dotychczas, nie zważając na nowe zasady. Sytuacja ta wzbudziła dyskusje o tym, czy sygnalizacja faktycznie usprawni ruch, czy wręcz przeciwnie - spowoduje dodatkowe utrudnienia.

Mimo to miasto liczy, że po ponownym włączeniu i przyzwyczajeniu się mieszkańców do nowych zasad sytuacja ulegnie poprawie. Jeżeli będzie taka potrzeba, urzędnicy nie wykluczają dalszych korekt w pracy sygnalizacji po analizie pierwszych tygodni jej działania.

Komentarze

Kierowca
2025-12-08 09:22:58
No to się będzie działo jak święte krowy wejdą na przejścia na czerwonym….
