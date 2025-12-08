Sygnalizacja świetlna przy ul. Okulickiego ruszy 15 grudnia

Nowe światła, zamontowane w rejonie dworca PKS i wiaduktu, przez długi czas funkcjonowały jedynie w trybie ostrzegawczym. Jak tłumaczył magistrat, było to spowodowane koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych zatwierdzeń dotyczących nowej organizacji ruchu.

- Światła zostaną włączone 15 grudnia. Będą działały od godziny 6 do 18, czyli tak jak odbywa się tam ruch - poinformował prezydent Nadbereżny.

Sygnalizacja ma poprawić bezpieczeństwo pieszych i kierowców, jednak nie wszyscy będą z tego faktu zadowoleni. Podczas wcześniejszego, krótkiego uruchomienia świateł okazało się, że wielu pieszych ignorowało czerwone światło i przechodziło przez jezdnię tak jak dotychczas, nie zważając na nowe zasady. Sytuacja ta wzbudziła dyskusje o tym, czy sygnalizacja faktycznie usprawni ruch, czy wręcz przeciwnie - spowoduje dodatkowe utrudnienia.

Mimo to miasto liczy, że po ponownym włączeniu i przyzwyczajeniu się mieszkańców do nowych zasad sytuacja ulegnie poprawie. Jeżeli będzie taka potrzeba, urzędnicy nie wykluczają dalszych korekt w pracy sygnalizacji po analizie pierwszych tygodni jej działania.